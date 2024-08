Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud (5)! Roeister Karolien Florijn verloor nog nooit en haar grote geheim heet… bananen

Europees kampioen, wereldkampioen, Olympisch kampioen en dus goud: zo doe je dat! Karolien Florijn kreeg het vanmorgen voor elkaar bij het roeien. Zij verloor in haar skiff nog nooit… Maar hoe flik je dat dan? Het geheim: bananen, heel veel bananen. En de instelling: „Niet winnen vind ik niet zo leuk.”

De Olympische Spelen leveren, ook in Parijs, prachtige verhalen op. De familie Florijn zorgt voor zo’n verhaal. Vader Ronald Florijn (63) heeft twee gouden roeimedailles in de kast liggen. Met Nico Rienks was hij op twee Spelen succesvol, Seoel 1988 en Atlanta 1996. Woensdag roeide broer Finn (24) in de dubbel vier naar het eerste goud voor Nederland. En nu is daar Karolien (26).

Eerst het zilver, nu het goud

Olympisch zilver had zij al. Op de corona-Spelen van Tokio (2021) maakte zij deel uit van ‘de vier zonder’. Met Ellen Hogerwerf, Ymkje Clevering en Veronique Meester snelde Florijn naar de tweede plaats. Laatstgenoemde twee waren gisteren ook al goed voor goud op de roeibaan van Parijs. In de tweezonder waren zij zo oppermachtig, dat kenners al snel spraken van de beste Nederlandse roeirace ooit. Het goud van vandaag was al weer zo’n masterclass, al maakte haar grootste concurrente Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland (regerend Olympisch kampioen) het Karolien Florijn veel lastiger dan zij gewend is.



Drie jaar niet verloren

Nog nooit verloren en dat drie jaar lang… en dus lijkt het Karolien Florijn allemaal eenvoudig af te gaan. Maar wie tv-programma Sportlab Sedoc de afgelopen weken zag, weet wel beter. Aan voormalig Olympisch atleet Gregory Sedoc liet de in Leiden geboren Florijn zien wat zij allemaal moet doen om kans te maken op het vierde goud in haar familie. En dat is veel. Zo zagen kijkers haar helemaal stuk gaan na een periode van ziekte, maar niet trainen kwam niet in haar hoofd op. En zo heerst Florijn in de skiff, het individuele onderdeel waarin alleen de allerbeste roeiers en roeisters uitkomen. De Nederlandse van club Nereus Amsterdam is de jongste skiff-roeister die op de Spelen goud heeft gewonnen.

Het is overigens 56 jaar geleden dat ons land goud op het onderdeel skiff won. In Mexico-Stad was het een prooi voor Jan Wienese.

Bananen, bananen en nog eens bananen

Karolien Florijn vertelde in Sportlab Sedoc ook haar eetgeheim (nou ja, geheim). De roeister eet tien (je leest het goed) bananen per dag. Dat is dus 70 bananen per week en tegen de 300 bananen per maand. We zullen maar niet uitrekenen hoeveel bananen Karolien Florijn de afgelopen jaren op weg naar Olympisch goud heeft opgepeuzeld… Een flinke biefstuk gaat er bij Florijn trouwens ook wel in.

In het tv-programma liet de roeister ‘met het eeuwige knotje’ zien een hartstikke leuk mens te zijn. Weinigen zullen haar het goud misgunnen. Maar bikkelhard is Karolien Florijn ook, niet in de laatste plaats voor zichzelf. Eerder zei ze na haar wereldtitel vorig jaar september al, naast de bananen een tweede goede eigenschap op weg naar het erepodium: „Ik ben gewoon heel erg gedreven om te winnen. Niet winnen vind ik niet zo leuk. Ik moet mezelf elke keer weer bewijzen, elk moment dat je hebt om hard te roeien wil je laten weten dat je de beste bent.”

De beste is zij nu, alweer. Tegenover de NOS zei Karolien Florijn na haar goud vanmorgen: „Raar dat het nu voorbij is.”

