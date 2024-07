Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud (1): roeiers dubbelvier poetsen hatelijke ‘nul’ weg en twee mannen zijn héél bijzonder

Goud winnen is één, goud herhalen is misschien nog wel een stuk knapper. Hoe dan ook: de hatelijke nul op de Nederlandse medaillespiegel op de Olympische Spelen in Parijs is weggepoetst. Het kwartet roeiers van de heren dubbelvier flikte dat vanmiddag met overmacht. Voor twee mannen is die prestatie wel héél speciaal.

Je moet roeien met de riemen die je hebt, is bij dit goud wel een enorme inkopper natuurlijk… maar het leek inmiddels wel op te gaan, daar in Frankrijk. Geen medailles na vier dagen was sinds de Olympische Zomerspelen van 1988 niet meer gebeurd. Wie wél weet hoe zo’n plak voelt, drie keer goud zelfs: Ranomi Kromowidjojo. Metro sprak de ex-zwemster daar vorige week over.

Maar nu? Eindelijk, raak! De roeiers van de dubbelvier hebben een gouden medaille om hun nek hangen. Hun namen: Koen Metsemakers, Tone Wieten, Finn Florijn en Lennart van Lierop. In deze combinatie verloor het kwartet nog nooit.

Twee mannen pakken het goud ‘gewoon’ weer

Drie jaar geleden pakte de Nederlandse dubbelvier ook goud op de Spelen, toen in Tokio. Twee roeiende heren die in Parijs vandaag met overmacht schitterden – Italië en Polen lagen na 2000 meter vér achter – deden in Japan hetzelfde. Toen zaten Metsemakers en Wieten in de boot met Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma. Ook drie jaar geleden was het goud van de heren dubbelvier ‘de eerste’ voor Nederland. Tweemaal goud op rij voor een onderdeel in het roeien presteerden onze roeiers in het verleden sowieso nog nooit.

De NOS-commentatoren zijn duidelijk over de bijzondere prestatie van die vier en dan die van Metsemakers en Wieten in het bijzonder: „Kampioen blijven is moeilijker dan kampioen worden.”



Wie zijn de vier winnaars van het goud?

We kunnen het voorstellen dat je je niet elke week verdiept in die zo hardwerkende roeiers. We stellen de winnaars daarom graag even aan je voor. Metro zal dit overigens bij alle winnaars van het goud doen. Niet bij zilver en brons, maar we waarderen die sporters natuurlijk net zo zeer. Zoals de roeisters van de dames dubbelvier, die pal achter het goud van de mannen direct ook naar zilver voeren. Deze vrouwen zijn Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong en Tessa Dullemans. Luttele seconden voor hun finish leek het meteen het tweede goud voor Nederland te worden, maar de Britsen bleken toch nét 0.15 honderdsten van een seconde sneller…

Koen Metsemakers

Koen Metsemakers werd in 1992 geboren in Hasselt, Overijssel. Hij roeit bij Phocas in Nijmegen. Goud van Tokio had hij dus al, maar diezelfde kleur kreeg hij ook omgehangen tijdens de Europese kampioenschappen van 2019, 2020 en 2021. Metsemakers is afgestudeerd tandheelkundige (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij roeit zich natuurlijk ‘het rambam’, maar studeert ondertussen ook nog steeds: nu geneeskunde aan de VU in Amsterdam.

Tone Wieten

Tone Wieten stamt uit 1994. Hij roeit bij Nereus in Amsterdam en eerder bij Willem III, ook in de hoofdstad. Wieten was er bij de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro al bij en won toen brons met de Holland Acht. Net als Koen Metsemakers kreeg hij dus goud om de nek in Tokio en nu wéér. Wat dan minder lukte: zijn studie bouwkunde (al studeert hij nu verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam). Feitje: ooit kwam Wieten ten koste van een huisgenoot in die bronzen Holland Acht terecht… Feitje twee, zeg maar feit: hij is nu de meest succesvolle Olympische roeier van Nederland aller tijden.

Lennart van Lierop

Ook Van Lierop heeft als bouwjaar 1994 en roeit bij de Amsterdamse club met de schitterende naam Skøll. Deze klasbak van 1.90 meter won al tal van titels, maar de meest bijzondere was vorig jaar mei in Bled in Slovenië. Zijn solowinst in een skiff was toen een daverende verrassing.

Finn Florijn

En dan hebben we nog Finn Florijn (1999). Zijn achternaam ademt alleen maar roeien uit. De vader van Finn is Ronald Florijn, die tweemaal Olympische goud won in Seoel (1988) en Atlanta (1996). In Parijs is ook nog eens de gedoodverfde winnares van goud Karolien Florijn aanwezig. In haar skiff heeft zij nog nooit een race verloren, dus dat kan voor ‘zus’ eigenlijk alleen maar een mooie plak opleveren. Dat Finn Florijn het goud eerder om de nek heeft hangen dan zijn zus, doet hem best goed, gaf hij voor de camera van de NOS toe. Niet heel serieus natuurlijk, maar met een leuke grijns: „Best lekker.”

