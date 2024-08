Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Domme fout’ laat luxe superjacht van flink prijskaartje bijna zinken voor Griekse kust

Wie een vakantie wilde boeken op het luxe jachtschip Ethos, zal naar alternatieven moeten zoeken. Het scheelde namelijk niet veel of het schip was volledig gezonken; en dat door een opmerkelijke fout van een bemanningslid.

Op een video is het drama dat zich afspeelde op het Italiaanse superjacht voor de Griekse kust te zien.

Zijdeur open

Het jacht van 47 meter werd gezien terwijl het opzij slingerde bij Paliokaravo Bay in Kefalonia, dat ten westen van het Griekse vasteland ligt. Vijf toeristen en vijf bemanningsleden werden met succes geëvacueerd toen het aan de grond liep in de baai van Evretis.

De fout in kwestie die voor het zinkgevaar zorgde? Eén van de bemanningsleden liet naar verluidt een zijdeur openstaan waardoor er water binnenstroomde toen het weer in het gebied omsloeg. De bemanning merkte de open deur pas op toen het te laat was. Het schip begon al te zinken, is te zien op een video.



A luxury 150ft yacht with five tourists on board begins sinking off Greek holiday island The 150ft megayacht 'Ethos', which costs an impressive £180,000 a week to rent, was seen sinking off the coast of Kefalonia in Paleokaravo Bay. pic.twitter.com/e4dJ4KGD5D — Evoclique (@Evoclique_) August 2, 2024

Superjacht

De veiligheidssystemen werden daarop geactiveerd en de aanwezigen op de Ethos gingen zonder verwondingen van boord. Een privéboot ter plaatse hielp het jacht weg te slepen, terwijl twee havenwachten toezicht hielden.

Het superjacht komt uit 2014 en werd door de nieuwe eigenaar eerder dit jaar volledig gerenoveerd voor omgerekend ruim 14 miljoen euro. Er is plek voor 12 gasten en negen bemanningsleden. Wat voor luxe je kunt verwachten? Er is een fitnessruimte aanwezig evenals een jacuzzi, stoombad en jetski’s. Oh, en vergeet de Sauter-piano niet.

Prijs per week

Daar moet je, voor een week, een bedrag van 210 duizend euro voor neerleggen. Toch moeten belangstellenden op zoek gaan naar een alternatief: het luxe vaartuig zal de komende tijd buiten gebruik zijn.

