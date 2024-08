Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vreugde om vertrek van deze deelnemer in De Slimste Mens na blunder in slopende dagfinale

We zitten volop in het zomerseizoen van quizprogramma De Slimste Mens. Kijkers zijn vooral blij dat één deelnemer het strijdtoneel moet verlaten. „Wat een blunder”, klinken de woorden van presentator Philip Freriks na afloop.

Volgende zomer wordt het stokje van presentator Philip Freriks overgenomen door voormalig NOS-man Herman van der Zandt, die dit seizoen overigens op snuffelstage was.

Zweethandjes en blunder

In de aflevering van De Slimste Mens van gisteravond werd er gejuicht om het vertrek van Afke Boven (NOS Journaal). Maar niet voordat het finalespel voor zweethandjes en een behoorlijke blunder zorgde.

‘De fractievoorzitter van de feitenpartij’, Maarten van Rossem, wordt door presentator Freriks eerder in het programma gezien als iemand die op vakantie gaat met een camper, bekent hij na de vraag hoe het programma heet waarin senioren met een ‘sleurhut’ op vakantie gaan (het antwoord? We zijn er Bijna).

De Slimste Mens is een sleur

„Dan heb je toch weinig inzicht in mijn karakter”, antwoordt Van Rossem. „Het lijkt me een ongelooflijke gruwel. Sowieso is vakantie een soort ziekte waar onze cultuur aan lijdt.” Maar hij gaat toch ook op vakantie? „Ja, maar ik ga naar Texel. En zelfs daar denk ik: ik ben ook knettergek.”

Van Rossem omschrijft vakantie: „Ik heb al een huis. En dan ga ik voor duizend piek per week in een kabouterwoning zitten.” Maar dat is toch fijn, even uit de sleur van de dag? Van Rossem heeft er een duidelijk antwoord op: „Philip, ik ben dol op sleur. Als er nou iets sleur is, is het wel dit programma.”

Halverwege de aflevering weet microbioloog en feestzanger Gullie 134 seconden bij elkaar te scoren, schrijver en uitdager schrijfster Nikki Dekker 171 en Afke Boven loopt op kop met 182 seconden.

Serieus onderdeel van de show

Bij het Galerij-onderdeel weet Gullie alle vogels op de plaatjes – op één na – uit zijn mouw te schudden. Het wordt al snel duidelijk: „Ik ben amateur-vogelaar.” Na dit onderdeel weet Gullie zijn positie te hebben verbeterd. Voor hem zijn er 237 seconden, voor Dekker 284 en voor Boven 188.

Uiteindelijk weet uitdager Dekker de slimste van de dag te worden en moeten Gullie en Boven het tegen elkaar opnemen in de finale. „Wat kijk je streng”, merkt Freriks op aan Boven terwijl ze middenin de finale zitten. „Het was een serieus onderdeel van de show, zei je”, is de reactie. „Oh ja, ik heb er zelf om gevraagd.”

Tactische fout in dagfinale De Slimste Mens

De vraag: ‘wat weet je van shakshouka?’ moet de doorslag geven. Gullie moet vier goede antwoorden moeten geven om te winnen, maar geeft er maar drie. Ook Boven komt niet verder, ze kiest er na een tijdje voor om te passen. „Nee!”, schreeuwt Boven. De spanning ligt hoog. „Bro, ja!”, gilt Gullie terug. Hij heeft 5 seconden op de teller, Boven heeft er 16. „Dat is niet handig”, aldus Freriks.

„Maar wat moet ik doen, dan?”, lacht Boven. „Je had je onder die 5 seconden moeten laten zakken”, legt De Slimste Mens-presentator uit. „En dan nog een antwoord en je bent door. Nu heeft hij genoeg aan een goed antwoord.”

‘Blij dat ik weg kan’

Gullie geeft op de volgende vraag één goed antwoord en dus ligt Boven eruit. „Het is eigenlijk wel een blunder”, verklapt Freriks. „Ben ik even blij dat ik weg kan”, lacht Boven. Kijkers zijn daar maar al te blij mee. Op sociale media klinkt heuse vreugde.



Ben ik blij zegt Afke dat ik weg mag , nou meid anders wij met zn allen wel! #deslimstemens — Jacqueline (@dollie67) August 2, 2024



Dat was niet zo slim Afke#deslimstemens — Jeanne🚶‍♀️🎒🥾 (@JeannevanH) August 2, 2024



Philip wrijft het er ff goed in Tactische blunder Ik vind het een mooie bijkomstigheid

Dag Afke 🎉👋🏻#deslimstemens #deslimste — Ina (@Babloth) August 2, 2024



De Slimste Mens terugkijken kan via NPO Start.

