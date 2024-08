Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (3): Roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester geven ‘even’ een masterclass

Het leek zo simpel, maar ze hebben er ongetwijfeld kneiterhard voor gewerkt. Wéér heeft Nederland goud te pakken bij het roeien op de Olympische Spelen in Parijs. Ymkje Clevering en Veronique Meester gaven vanmorgen in hun ‘tweezonder’ werkelijk een masterclass aan hun concurrentie.

En dat nadat TeamNL in Frankrijk een flinke domper voor de kiezen had gekregen. De Nederlandse judoka’s hebben namelijk voor het eerst sinds 1984 geen individueel eremetaal gewonnen. De NOS kon gelukkig snel overschakelen naar de roeibaan. Ymkje Clevering en Veronique Meester snelden (of vlogen bijna) naar het derde goud, terwijl Nederland tijdens alle voorgaande Olympische Spelen telkens maximaal één keer goud won.

De dubbelvier mannen en ‘piekploeg’ vier zonder stuurman bij de dames gingen de roeiende krachtpatsers van vandaag al voor.

Nog een keer goud?

Metro durft ondertussen wel te voorspellen dat er ook een vierde keer goud voor het roeien zal ‘vallen’. Morgen komt Karolien Florijn in haar skiff namelijk in een finale nog in actie. Haar broer Finn won al goud en zus is in haar discipline oppermachtig. Zij verloor nog nooit…



Overmacht op weg naar goud

Ymkje Clevering en Veronique Meester zijn werkelijk met groot vertoon van macht olympisch kampioen geworden in hun tweezonder. Het Nederlandse duo hield op de roeibaan in Vaires-sur-Marne in de finale Roemenië en Australië ruim achter zich. En hoe. Op de helft (1000 meter) was de voorsprong al bijna 4 seconden, aan de finish lag het duo nog verder voor.

De twee golden wel als grote favoriet, want vorig jaar werden zij op het zelfde onderdeel al wereldkampioen. Clevering en Meester wonnen tijdens de Olympische Spelen van Tokio al zilver, toen nog in ‘de vier zonder’. De twee collega-roeisters waren toen Ellen Hogerwerf en, daar is ze weer, Karolien Florijn. Deze vier zonder werd ook drie keer Europees kampioen, dus goud is een bekende kleur.

Wie zijn Clevering en Meester?

Ymkje Clevering (1995, Haulerwijk) begon precies tien jaar geleden met roeien. Dat was bij de club Gyas in Groningen. Zij volgt een master gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar jeugd bleek Clevering een aardige voetbalster en zij deed ook aan zwemmen en turnen. Tekenend voor haar is een eerdere uitspraak: „Ik kan dingen zelf wel handelen en ben niet snel van mijn stuk gebracht. Dat zijn, denk ik, mijn noordelijke roots.”

Veronique Meester (1995) groeide op in Loosdrecht en stapte tijdens haar middelbare school-periode aan het gymnasium in Hilversum voor het eerst in een roeiboot. In die plaats werd zij lid van de club Cornelis Tromp. Meester studeerde geneeskunde, net als haar huidige roeimaatje aan de VU.

De winnaressen van het goud leek het vandaag geen enkele moeite te kosten om als eerste over de finish te flitsen, maar dat was natuurlijk een vertekend beeld. Na de superieure halve finale zei Veronique Meester ook al: „We zijn goed het zuur ingegaan.”

