Tekort aan muntgeld dreigt in België: ‘Munten verdwijnen in keukenlades of jaszakken’

De Belgische regering doet een opvallende oproep aan haar inwoners. Zij worden namelijk verzocht om nog eens goed tussen de kussens van de bank te kijken en hun jaszakken te checken op kleingeld. Er dreigt namelijk een tekort aan muntgeld in België. Veel munten worden niet uitgegeven, maar verdwijnen in plaats daarvan in spaarpotten, keukenlades en jaszakken.

Met de campagne ‘Spend Your Change’ hoopt de Belgische regering te voorkomen dat er straks écht een tekort aan muntgeld ontstaat. Want hoewel er maar liefst 4,2 miljard munten met een totale waarde van 1,5 miljard euro in omloop zijn, hebben winkels moeite om genoeg wisselgeld bij elkaar te schrapen.

212 miljoen ongebruikte munten

In de campagne haalt de Belgische regering ook een Nederlands onderzoek aan. Uit onderzoek van de Nederlandse Centrale Bank blijkt namelijk dat ongeveer 36 procent van de Nederlanders meer dan vijftig munten in huis heeft. „Toegepast op België betekent dit minstens 212 miljoen ongebruikte munten”, zegt de Federale Overheidsdienst Financiën.

Belgen moeten daarom vaker muntgeld gaan gebruiken om kleine aankopen te betalen, zo stelt de overheid. „Koop er je brood, krantje of pintje mee.” Wie toch liever betaalt met pin, kan zijn ongebruikte munten tegen een vergoeding storten bij de eigen bank of gratis bij de Nationale Bank. „En er zijn ook veel liefdadigheidsorganisaties die muntgeld inzamelen voor het goede doel.”

Muntgeld bestellen is duur

Opvallend genoeg komt er steeds meer muntgeld in België, ondanks dat de meeste mensen hun aankopen liever pinnen. Maar doordat muntgeld ongebruikt in huis rondslingert, moeten er vaker nieuwe muntstukken geleverd worden.

Dat kost veel geld, benadrukt de Belgische overheid. „Het bestellen van munten is een aanzienlijke kostenpost. Door slechts 2 procent van de ongebruikte munten weer in omloop te brengen, kan men meer dan 5 miljoen euro aan productiekosten per jaar besparen.”

Slechte impact op het milieu

Bovendien is het maken van nieuw muntgeld slecht voor het milieu. „Grondstoffen zoals koper en nikkel komen uit verre regio’s, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika of Azië, en er wordt veel CO2 geproduceerd tijdens het productie- en transportproces van de munten.”

In 2022 werden Belgen ook al eens opgeroepen om hun muntgeld uit te geven. Toen werd er door corona minder met contant geld betaald, waardoor er minder munten in omloop waren. Daarnaast stegen de kosten voor het maken van nieuwe munten door de oorlog in Oekraïne.

