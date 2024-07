Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bloedstollende halve finale van Het Perfecte Plaatje: ‘Miniem verschil’

Het was bloedstollend spannend tijdens Het Perfecte Plaatje Op Reis gisteravond. In de aflevering werd duidelijk wie zijn koffers moest pakken en wie met elkaar de strijd aan zullen gaan in de finale. En dat was een nek-aan-nek-race.

Eerder zagen we nog hoe Kaj Gorgels fine art probeerde te maken, door zijn model te verzoeken in een voetenbadje te baden, tot afschuw van het model zelf. In deze aflevering gaat het er een stuk ruiger aan toe. Nu gaan de drie overgebleven kandidaten van Het Perfecte Plaatje Op Reis naar een Muy Thai wedstrijd.

Klikken en hopen

Aan de rand van de ring zien ze hoe twee boksers elkaar naar de grond proberen te werken. „Het gaat zo snel. Je moet op dat moment gewoon klikken en hopen dat je het hebt”, zegt Fresia. Voor haar is de wedstrijd niet alleen de laatste kans om in de finale te komen, maar het is ook een choquerend beeld. „Fucking hell, wat is dit heftig”, schreeuwt ze van achter haar camera. „Ik werd er een beetje emotioneel van”, blikt ze even later terug.

Susan Visser heeft niet zo’n moeite met het hard-tegen-hard-gevecht, maar juist met de techniek van haar camera. Het scherpstellen lukt niet, en dat is toch cruciaal voor Het Perfecte Plaatje. „Ik denk: hoe kan dit?” Naderhand blijkt het aan haar instellingen te liggen. „Mijn camera stond op lock, dat zet al je instellingen vast.”

Geen goede actiefoto bij Het Perfecte Plaatje

Hoewel ze bij de tweede wedstrijd een nieuwe kans krijgt, gaat dat ook niet zoals gewild. „Ik loop wel te sukkelen hoor”, zegt ze tegen zichzelf. „Ik ben bang dat ik geen goeie actiefoto heb.”

Van te voren weten Fresia en Susan het al: „Het zal tussen ons gaan”, zeggen ze tegen Kaj. „Jij hebt gewoon een fantastisch moment, super knap dat je die hebt gehad. Echt chapeau.” Hij wist een knock-outmoment van een boxer vast te leggen, waar de jury laaiend enthousiast over is. „Dit wordt de break-up van Susan en Fre”, zegt Fresia lachend.

En de twee krijgen gelijk. Op een miniem verschil van 0,1 punt is het Fresia die zichzelf finalist van Het Perfecte Plaatje Op Reis mag noemen, samen met Kaj. „Twee terechte finalisten”, volgens Suzan.

