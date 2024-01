Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax wint bij Heracles ook derde wedstrijd na winterstop

Ajax heeft ook de derde competitiewedstrijd na de winterstop gewonnen. Het elftal van trainer John van ‘t Schip versloeg Heracles Almelo: 2-4. Ajax voerde door de zege de druk op FC Twente en AZ, de nummers 3 en 4 op de ranglijst, op.

Na een fout van Jorrel Hato opende Jizz Hornkamp, die na een dieptepass vrij door kon lopen op het doel van Ajax, in de 12e minuut de score. Brian Brobbey maakte kort daarna alweer gelijk: 1-1.

Ajax nam in de tweede helft afstand via Steven Berghuis en opnieuw Brobbey, die nu op dertien treffers in de Eredivisie staat. Mario Engels bracht de spanning terug. De IJslander Kristian Hlynsson besliste het duel in de 84e minuut definitief.

Volgende week ontvangt Ajax koploper PSV. De Amsterdammers, die vijfde staan, hebben nu evenveel punten als AZ en 3 punten minder dan Twente. Heracles blijft vijftiende.

ANP

