FIFA-baas Infantino: ‘Rusland en Oekraïne, stop met de oorlog tijdens WK’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft Rusland en Oekraïne opgeroepen tot een staakt-het-vuren van een maand tijdens het WK voetbal in Qatar. Hij sprak de wereldleiders toe op de top van de G20 in Indonesië.

Infantino zei dat het WK een „uniek platform” biedt voor „vrede en eenheid” omdat het wereldwijd door zo’n 5 miljard mensen op televisie zal worden bekeken. „U bent de wereldleiders. U kunt de loop van de geschiedenis beïnvloeden”, voegde hij eraan toe. De FIFA-baas is ook de man die eerder dit jaar verkondigde dat er niet duizenden doden bij de bouw van de voetbalstadions zijn gevallen, maar drie („wel drie te veel”).

Rusland was al uitgesloten van het WK in Qatar

Het WK in Qatar begint vrijdag en duurt tot en met 20 december. Rusland is door de wereldvoetbalbond uitgesloten van deelname aan het toernooi. Oekraïne heeft zich niet geplaatst. De FIFA stuurde onlangs een brief naar alle 32 deelnemende landen om het gedurende het WK alleen te hebben over voetbal en niet over politieke kwesties.

Infantino sprak tijdens een lunch met de leiders van de landen met de grootste economieën op het eiland Bali. Hij stelde voor een aantal humanitaire corridors in te stellen. „Of iets anders dat kan leiden tot de hervatting van de dialoog als eerste stap naar vrede.” Ook premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag zijn aanwezig bij de G20.

Het WK in Qatar heeft in aanloop veel kritiek te verduren gekregen vanwege de mensrechtensituatie in het land. Veel mensen plaatsen vandaag dezelfde tweet over het lot van gastarbeiders in het land en de rol van Infantino daarbij.



Het WK in #Qatar2022 jaagt gastarbeiders de dood in. De Fifa gaat miljarden dollars verdienen, maar voorzitter Infantino weigert hun gezinnen correct te compenseren. Teken en retweet om compensatie te eisen. #PayUpFIFA #MakeInfantinoPay​ https://t.co/tcgIE2HHW0 — Theo Peters (@MetTheo) November 15, 2022

‘Niet deelnemen op politieke gronden’

Ook voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité sprak de wereldleiders toe. Hij drong erop aan dat regeringen hun sporters naar evenementen sturen op basis van hun sportieve verdiensten en niet op basis van politieke banden. “De internationale sport zal uit elkaar vallen als over deelname wordt beslist op politieke gronden”, zei Bach.