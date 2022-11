Het Metro-panel over de stelling: ‘Het WK had nooit in Qatar gehouden moeten worden’

‘Toewijzing van WK aan Qatar is een clusterfuck waarin alles samenkwam wat verkeerd is aan het voetbal’

„Het WK had uiteraard nooit naar Qatar moeten gaan. Het is faliekant misgegaan in 2010, toen de FIFA via achterkamertjespolitiek besloot het WK van 2018 aan Rusland en het WK van 2022 aan Qatar toe te wijzen. Daar was toen al verbazing en ergernis over bij de KNVB en in andere landen, maar dat heeft niet geleid tot een krachtige campagne tegen het toernooi. Als je het WK had willen boycotten, had je dat toen al moeten doen. De discussie wordt nu wel weer een beetje aangezwengeld, maar de trein is al lang vertrokken.

Eigenlijk is er geen enkele reden te noemen waarom het WK wél in Qatar gehouden moet worden, behalve geld. De toewijzing van het WK aan Qatar is gewoon een clusterfuck waarin alles samenkwam wat er verkeerd is aan het voetbal: corruptie, het ontbreken van een moreel kompas en geld als allerbelangrijkste waarde.”

‘Het WK in Qatar is straks ook gewoon een WK’

„Als journalist zal ik afreizen naar Qatar om verslag te doen van het WK. Ik wil het voetbal verslaan, maar zal niet mijn ogen sluiten voor de context van het toernooi. Het WK in Qatar is straks ook gewoon een WK, ondanks alle fouten die er aan vooraf zijn gegaan. Dat is zoals het is.

Er wordt bij grote sporttoernooien een façade opgetrokken waar je als journalist doorheen moet zien te prikken, en dat wordt je moeilijk gemaakt. Daarnaast kun je je afvragen of je tijdens dit WK nog veel nieuwe misstanden aan de kaak zult stellen. Veel is al bekend: de arbeidsomstandigheden voor migranten en de mensenrechtensituatie zijn dramatisch. Het is ook al jarenlang bekend dat Qatar mijlenver achter ligt op onze westerse normen en waarden, vooral als het gaat om bijvoorbeeld inclusiviteit en vrouwenrechten. Dat is geen nieuws.

Er valt trouwens best wat voor te zeggen dat de FIFA het voetbal wil ontwikkelen en het WK daarom aanwijst aan bepaalde landen. Zo is het ook met het WK in Zuid-Afrika in 2010 gegaan. En zo is er ook wat voor te zeggen om het WK een keer aan het Midden-Oosten of Noord-Afrika toe te wijzen, maar dan natuurlijk niet aan Qatar. Het was een veel logischer oplossing geweest om het toernooi bijvoorbeeld aan Egypte toe te kennen. Dat is een prachtig land om een wereldkampioenschap te organiseren, waar bovendien een veel sterkere voetbalcultuur dan in Qatar heerst.”