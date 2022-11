Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Partij Van Haga pleit voor invoeren schoolcops om mesgeweld te stoppen

Wybren van Haga wil dat in Nederland ‘schoolcops’ worden ingevoerd. Het Kamerlid dat nu opereert onder de naam BVNL / Groep Van Haga, wil dat politieagenten op scholen onaangekondigd kunnen controleren op wapen- en drugsbezit. Directe aanleiding is het mesgeweld onder scholieren en tieners de afgelopen weken.

Van Haga’s collega Olaf Ephraim brengt vanmiddag, als in de Tweede Kamer de Begroting Justitie & Veiligheid wordt behandeld, een tienpuntenplan in. Hij reageert daarmee onder meer op de 14-jarige scholier die onlangs in Hoorn werd neergestoken en kort daarna overleed. In de nacht van zondag op maandag werden in Den Haag twee jongens van 16 en 19 jaar neergestoken. Een andere 16-jarige werd even later als verdachte ingerekend.

Van Haga: ‘Wat bezielt jongeren?’

„Wat bezielt jongeren om messen te dragen en er ook mee te steken?”, vragen Van Haga en zijn partij zich tegenover Metro af. BVNL spreekt van een gevaarlijke tendens: „Jongeren zelf kijken er niet van op als leeftijdsgenoten rondlopen met een mes. Over de toename van steekgeweld in Nederland maakt de politie zich grote zorgen. Vooral over de jeugdigheid van de daders. Cijfers van de politie tonen aan dat het aantal 12- tot en met 17-jarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Eerder al bleek uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs dat de omvang van wapenbezit op scholen enorm is gestegen. Steeds meer leerlingen worden vanwege wapenbezit geschorst of van school gestuurd.”

„Deze tendens moet toch alle alarmbellen doen laten afgaan? Onze jeugd loopt steeds vaker met een wapen. Daar moet eindelijk kordaat tegen worden opgetreden”, aldus BVNL-Kamerlid Olaf Ephraim, die dinsdag bij de behandeling van de Begroting Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer een tienpuntenplan zal indienen dat het toenemende wapen/messenbezit moet tegengaan.

🔟 Het tienpuntenplan 1) Invoeren Schoolcops. Een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit 2) Beboet ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan verbeteren gedrag kind, kaalpluk-acties op wapenjeugd 3) Handhaving op invoeren messenverbod 2023 4) Drillrappers die oproepen tot geweld strafrechtelijk vervolgen 5) Zwarte lijst geweld verheerlijkende drillrappers 6) Social mediagiganten verplichten geweld verheerlijkende content te verwijderen; bij weigering moet overheid maatregelen nemen tegen deze mediagiganten 7) Een publiekscampagne Een wapen is niet stoer, voorlichtingslessen op scholen 8) Er komt een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen aangaande geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen- en/of drugsbezit 9) Landelijke wapeninleveracties 10) Beter zicht dragen op groep jongere wapenbezitters, effectieve opvoedondersteuning.

Van Haga wil schoolkluisjes laten doorzoeken

Ephraim van Van Haga vinden vooral het invoeren van Schoolcops belangrijk. „Goede scholen zijn veilige scholen, waarbij de school een veilige omgeving is voor zowel leerlingen als docenten. Wapens moet dus worden afgepakt. Onaangekondigd bezoek van Schoolcos die preventief fouilleren en met regelmaat de schoolkluisjes doorzoeken zal bij daar zeker bij helpen”, stelt het Ephraim. Het Kamerlid wil ook een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen over geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen en/of drugsbezit. „Zo kan de situatie nog beter in kaart worden gebracht.”

Preventieve maatregelen

Van Haga’s BVNL zet ook in op preventieve maatregelen om het toenemende messenbezit onder jongeren tegen te gaan. „Help jongeren aan het verstand dat het niet stoer is om een wapen te dragen en dat de kans dat je slachtoffer wordt bij het dragen van wapens juist groeit. Landelijk moeten er voorlichtingslessen komen op scholen, waarbij ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld gastlessen komen geven. Zeker op scholen waarbij de kans op wapenbezit onder leerlingen groot is.”