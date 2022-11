Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen sneert naar Tahmina Akefi, Özcan Akyol neemt het voor haar op

Tahmina Akefi riep de afgelopen tijd wat twijfel op toen zij openbaarde dat zij en de overleden Peter R. de Vries een relatie hadden. Gisteravond haalde ook VI-gezicht Johan Derksen behoorlijk uit naar Akefi. Maar tafelgast Özcan Akyol nam het voor haar op en onthulde dat hij op de hoogte was van het verwachte boek.

Bij de heren van Vandaag Inside komt de wel, of niet, vriendin van de overleden Peter R. De Vries ter sprake. Eerder was misdaadjournalist Kees van der Spek, een vriend en rechterhand van De Vries, niet bepaald te spreken over Akefi. Ook Johan Derksen blijkt geen fan van haar. „Dat verschrikkelijke meisje. Ik kan me daar zo aan ergeren.” Derksen benoemt dat Akefi bij de begrafenis, in een documentaire en nu in een boek blijft claimen dat zij de vriendin was van De Vries.

Johan Derksen haalt uit naar Tahmina Akefi in Vandaag Inside

Akefi sprak in de AD-bijlage Mezza over het boek, dat zij en De Vries samen zouden schrijven. Daarin zou het stel hun liefde bekendmaken. Iets wat Derksen betwijfelt. „Niemand kan dat controleren”, stelt Derksen, die benadrukt dat niemand uit De Vries zijn omgeving van haar gehoord had. „Het is gewoon waarschijnlijk een minnares geweest en die is nu zelf benoemd als de grote liefde van Peter. Het is heel pijnlijk voor nabstaanden, zijn ex-vrouw, zijn kinderen. Want al die meuk komt weer over die mensen heen.”

Volgens Derksen moet ze tot de orde geroepen worden. Daarna valt tafelgast Özcan Akyol hem in de rede. „Johan ik kan het wel controleren. Ik weet dat Peter R. De Vries zich heeft gemeld bij mijn uitgever, in mei 2020. Met het voorstel om een boek te schrijven met zijn geliefde. En hij had al vijf hoofdstukken geschreven.” Het moest volgens Akyol hun coming out worden en de naam van Akefi klonk daarbij.

Özcan Akyol wist van relatie Peter R. de Vries en boek

Dan heeft Akefi daar volgens Derksen toch gelijk in, maar nog steeds vindt hij haar gedrag onfatsoenlijk. „Om na het overlijden van Peter, als het plan was om dat met zijn tweeën te doen, om dat nu dan alleen te doen. Niemand zit erop te wachten. En ze weet dat de nabestaanden, die houden heel keurig hun mond, dat die het ook vervelend vinden.”

Waarna Akyol benadrukt dat ook de nabestaanden niet allemaal op de hoogte waren van de relatie. „Het moest een grote coming out worden, hij was er mee bezig. En het moest rond deze periode ergens uitkomen. Ze hadden het samen gepland, ze zuigt het niet uit haar duim.” Maar volgens Derksen overschat Akefi zichzelf en noemt hij haar „gevaarlijk publicitair geil”. Derksen bestempelt het tot slot als „lijkenpikkerij”.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.