FIFA-baas ergert zich aan ‘dubbele moraal’ Europa en noemt kritiek hypocriet

FIFA-baas Gianni Infantino heeft tijdens zijn eerste persconferentie op het WK voetbal in Qatar flink uitgehaald naar Europese WK-critici. Infantino sprak zijn ergernis uit over de „dubbele moraal” in de westerse wereld als het gaat om het veroordelen van de leefomstandigheden in Qatar. De aanloop naar het WK voetbal in Qatar kent veel kritiek.

„Ik denk dat met wat wij als Europeanen de afgelopen 3000 jaar wereldwijd gedaan hebben, we ons nog 3000 jaar moeten verontschuldigen voordat we anderen de les gaan lezen”, sprak de voorzitter van de wereldvoetbalbond in zijn openingsspeech.

‘De kritiek is hypocriet’

Met name de arbeidsomstandigheden van de migranten in Qatar en de daar heersende standpunten over homoseksualiteit hebben veel kritiek ontvangen. Internationale organisaties als Amnesty International spreken zich al jaren uit over schendingen van de mensenrechten in het oliestaatje, dat in 2010 onder verdachte omstandigheden het WK toegewezen kreeg.

Infantino zei dat de FIFA zich, in tegenstelling tot „westerse bedrijven die hier miljarden hebben verdiend” wel heeft bekommerd om de rechten van arbeidsmigranten. „Hoe veel bedrijven hebben ernaar omgekeken? Geen enkele”, beweerde de FIFA-baas. „Maar wij doen dat wel.” Infantino zei niet te begrijpen dat de vooruitgang die in Qatar wordt gemaakt geen erkenning krijgt elders en noemde de aanhoudende kritiek „hypocriet”.

Openingsspeech Infantino

Zijn persconferentie opende hij met de woorden: „Vandaag voel ik me een Qatari, vandaag voel ik me een Arabier, voel ik me een Afrikaan, vandaag voel ik me homoseksueel, vandaag voel ik me een mens met een beperking, vandaag voel ik me een arbeidsmigrant.” De door alle kritiek geïrriteerde FIFA-baas wees later in zijn betoog naar anderen. „In de wereld leven 1 miljard mensen met een beperking, geen journalist die ernaar omkijkt. In Zwitserland, waar ik leef, is pas sinds de jaren 90 volledig stemrecht voor vrouwen. Laten we eerst eens in de spiegel kijken.”

Zijn statement, en met name de zin: „Ik voel me homoseksueel”, werd op sociale media meteen bekritiseerd. Veel mensen onderstreepten het feit dat wanneer Infantino daadwerkelijk homoseksueel zou zijn hij dat in een land als Qatar, waar dat illegaal is, niet zou kunnen zeggen. Er kwam ook kritiek op het alcoholbeleid in Qatar dat plotseling werd aangescherpt.



#Infantino:

"Vandaag voel ik me Qatari. Ik voel me Arabier. Ik voel me gay. Ik voel me gehandicapt. Ik voel me een migrantarbeider" 🤡 Wordt tijd dat we gaan voetballen#Katar2022 https://t.co/zwmewiBlJQ — Jan Ooms (@JanOoms9) November 19, 2022



Dear @FIFAcom , if your president #Infantino feels like gay and a migrant worker, can we expect him to work on a construction site at 50 degrees in the blazing sun and show his homosexual love in public after the work is done during the World Cup? — boersen junky (@JunkyBoersen) November 19, 2022



