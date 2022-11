Boze reacties op bierverbod WK Qatar, maar sommigen lachen ook in hun vuistje

Supporters van het WK Voetbal in Qatar kunnen de wedstrijd niet bekijken met een biertje in de hand. Dat maakt voetbalbond FIFA bekend. De beleidsmakers besloten plotseling de regels omtrent alcohol aan te scherpen en daar is lang niet iedereen blij mee, blijkt uit de reacties.

Zondag is het zo ver, dan begint het WK Voetbal in Qatar. Maar voor dit WK is de feeststemming iets minder aanwezig dan eerdere edities. Mede door de ophef rondom de schending van mensenrechten in het conservatief-islamitische land.

Geen alcohol tijdens WK Qatar

Maar nu, vlak voordat het voetbalspektakel begint, wordt ook het nuttigen van alcohol beperkt. Tijdens de wedstrijden is er in het stadion geen alcohol te krijgen. In Qatar is het nuttigen niet verboden, maar echt toegankelijk is het niet. Zo mag je geen alcohol drinken in het openbaar en is het erg duur.

Eerder kondigden de organisatoren aan dat supporters drie uur voor de wedstrijden en een uur na het laatste fluitsignaal Budweiser-bier mochten kopen in en bij de stadions. Maar dat gaat dus niet door. Het alternatief? Alcoholvrij Budweiser bier.

Alcoholvrij Budweiser-bier

Maar de Amerikaanse bierbrouwer Budweiser is daar met hun sponsorcontract wellicht niet zo blij mee. Dat bedrijf betaalt de FIFA tientallen miljoenen zodat zijn naam op reclameborden staat en zodat alleen bier van dat merk kan worden geschonken tijdens het WK in Qatar. Budweiser mag uiteindelijk wel bier verkopen op het FIFA Fan Festival in het in het centrum van Doha. Een glas bier kost daar naar verwachting zo’n 13,50 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reacties op bierverbod WK

Inmiddels klinken er geruchten dat de strenge alcoholregels niet gelden voor de skyboxen met alle vips. Zij zouden tijdens de wedstrijden nog gewoon alcohol kunnen drinken. De FIFA zelf geeft daar geen duidelijkheid over.

Minister Conny Helder (Sport) laat in een reactie weten dat het nu eenmaal de regels van het land zijn. „We moeten ons daarnaar gedragen”, aldus de minister. Zij maakt zich eerder zorgen over de lhbti-rechten, dan de alcoholverkoop. „Als het om bier gaat, vind ik het minder rampzalig”, aldus Helder.

Maar niet iedereen reageert zo begripvol als de minister. Op Twitter druppelen verontwaardigde reacties binnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een WK zonder bier is als een coffeeshop zonder Bob Marley, en een kroeg zonder André Hazes. #Quatar2022 #alcohol pic.twitter.com/GdTzSfZelq — Clau _ 1976 🚜 (@salvatore1976cs) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus… Twee dagen voor de start van een WK kondig je aan dat er geen bier meer verkocht zal worden in en rond de stadions. Engelse en Duitse fans na het horen van het nieuws: pic.twitter.com/GbEJE1sHGY — Johan Walckiers (@Wannes79) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LOL, een WK in Qatar waar geen bier geschonken wordt. Heerlijk, voetbal is een Europese volkssport (oorsprong is Engeland) waarbij bier en feest een belangrijk aandeel heeft in succesvolle toernooien. Maar als geld een rol speelt gaat alles overboord. — Tristan (@tnuh1987) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die nuchter naar voetbal kijkt, het lijkt me een verschrikkelijke ervaring #Qatar https://t.co/OwkUs4ATSE — Willem van Vuure (@willem_vuure) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er mag nu ineens geen bier gedronken worden bij de stadions voor, tijdens en na de wedstrijd. WK Qatar. Wat een flop daar — marcel slegers (@marcelslegers) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo. Dus Qatar flikt de voetbalindustrie een kutstreek! #alcoholverbod — Mischa (@Papa_Mischa) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Qatar, wat een sneue soap is dat. Trieste bedoeling. https://t.co/LjXPqGpIg3 — Freek de Man (@freekdeman) November 18, 2022

Maar er zijn ook Twitteraars die zich tegen het WK in Qatar keren en het bierverbod eigenlijk niet zo kwalijk vinden.