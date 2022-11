Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen over afloop klimaattop: ‘Liever geen resultaat dan slecht resultaat’

Er heersen zorgen over de uitkomst van de klimaattop in Egypte. Minister Rob Jetten vreest dat de klimaattop in Sharm-El-Sheikh op bepaalde terreinen terugkrabbelt ten opzichte van de vorige top in Glasgow. „Ik geloof dat iedereen niet blij is met de voortgang die in de nacht is geboekt”, zegt de minister voor Klimaat en Energie die aanwezig is op de klimaattop.

De vooruitgang is volgens Jetten onvoldoende. Het is voor hem onaanvaardbaar dat de COP27-klimaattop in Egypte de resultaten van die in Schotland afzwakt. Een Franse afgevaardigde op de top klaagde al over voorstellen van het gastland Egypte die de vooruitgang die in Glasgow is gemaakt, zouden ondermijnen. Hij ging niet op details in maar zei dat dit voor de Europese Unie onaanvaardbaar is.

‘Opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden’

Ook Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans maakt zich zorgen over een goede afloop van de klimaattop. Hij dreigde zelfs met vertrek uit de Egyptische badplaats. „We moeten vooruitgang boeken, geen achteruitgang, alle ministers van de Europese Unie zijn bereid weg te lopen als we geen resultaat krijgen dat recht doet aan wat de wereld verwacht.”



Timmermans benadrukt zijn zorgen: „We hebben de afgelopen uren te weinig gezien van de andere kant. We moeten ervoor zorgen dat we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden.” Hij zegt dat hij liever geen resultaat ziet op de klimaattop dan „een slecht resultaat”.

Timmermans denkt nog steeds dat er een goed resultaat kan komen, maar daar zullen alle partijen zich hard voor moeten inzetten. Volgens hem heeft de EU zich meer bewogen in de onderhandelingen dan de andere partijen en om een goede uitkomst te krijgen moeten die ook bewegen, aldus Timmermans. Hij wil namelijk „iets doen aan de klimaatcrisis”.

Verlenging van klimaattop

De top zou eigenlijk gisteren worden afgerond, maar gaat door om tot een eensgezinde slotverklaring te komen. Mogelijk komt die er later vandaag. De voorzitter van de klimaattop, Sameh Shoukry, maakte bekend dat de besprekingen in elk geval vandaag nog in verlenging gaan.

Shoukry toonde zich bezorgd over het werk dat nog moet worden verzet en zei dat „de tijd niet aan onze kant staat”. Volgens de Egyptische voorzitter moeten de onderhandelingen naar „een hogere versnelling”. De voorzitter van de COP27 ziet op alle deelonderwerpen nog discussie. Zowel over mitigatie (het tegengaan van klimaatverandering), adaptatie (aanpassing op een steeds warmer klimaat) als klimaatschade wordt nog volop onderhandeld.