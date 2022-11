Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste officiële vorstdag van dit najaar is een feit

Het was al voorspeld, maar nu is het ook écht gebeurd: vorst! En wel de allereerste vorst van dit najaar. Bij het KNMI in De Bilt zakte de temperatuur vanochtend tot -0,1 graden en daarmee is de eerste officiële vorstdag van dit najaar een feit, meldt Weer.nl.

Gemiddeld valt de eerste vorstdag in De Bilt op 2 november, dus dat is aan de late kant. En waar we eind vorige maand nog konden genieten van temperaturen rond de 20 graden, heeft de kou nu wel zijn intrede gemaakt. Vorige week, tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, waren de temperaturen ook nog aangenaam. Er werd toen zelfs nog een warmterecord verbroken.

De eerste echte vorst

Vannacht vriest het op veel plaatsen 3 à 4 graden en kan het regionaal matig vriezen. Vooral in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel kan de temperatuur voor het eerst deze winter dalen tot beneden -5 graden. Eerder deze week werd voor het eerst dit najaar al lokale vorst gemeten. Op het weerstation Ell in Limburg koelde het in de nacht van zondag op maandag af naar -1,1 graden, meldde Weeronline eerder.

De laatste keer dat het in De Bilt vroor was op 3 april. Toen daalde de temperatuur tot -4 graden. Daarna heeft het niet meer gevroren „op neushoogte”, aldus Weer.nl. Aan de grond vroor het bij het hoofdstation dit najaar al wel regelmatig. De eerste nachtvorst was op 29 september. Dat was toen juist vroeger dan de gemiddelde datum van 17 oktober.



Mogelijk kans op besneeuwd landschap

Zondagavond kleurt het in het noordoosten volgens Weeronline mogelijk regionaal een beetje wit door sneeuwval. Vooral in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel is hier kans op. Het lijkt om zeer beperkte hoeveelheden te gaan, maar een wit bepoederd landschap is wel mogelijk. De verwachting is volgens het weerbureau onzeker, „waardoor het gebied met mogelijke sneeuwval nog wat noord- of zuidwaarts kan schuiven”.