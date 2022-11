Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buit na Oranje – Qatar keurig binnen, maar Twitter dommelt in: ‘Gras groeit sneller’

Na Oranje – Qatar (2-0) mogen we als spreekwoordelijke miljoenen bondscoaches blijven hopen op de wereldtitel. Maar oeh, wat was het derde duel van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Qatar weer saai. Oersaai. Twitteraars zochten hun vertier tijdens de wedstrijd ook op het wereldwijde web, want veel kijkers dreigden in te dommelen.

Natuurlijk, het zal de spelers van Oranje niet al te veel boeien. De knock-outfase van het WK voetbal in de woestijn is bereikt. Als poulewinnaar, dus daar is niets mis mee. Zaterdagmiddag om 16.00 uur wacht de volgende tegenstander: de nummer twee uit de groep van Engeland, Verenigde Staten, Wales in Iran. Met Nederland ging Senegal na winst op Ecuador (2-1) vanmiddag mee naar de volgende ronde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oranje – Qatar vooral slaapverwekkend

Maar was het Nederlands Elftal tegen Qatar leuk? Nee. Cody Gakpo (hij is met drie goals mede-topscorer van het WK) en Frenkie de Jong scoorden voor en na de rust netjes, een doelpunt van Steven Berghuis werd afgekeurd. Veel meer vlammends gebeurde er niet en keeper Andries Noppert hoefde weinig in actie te komen. Over en sluiten, moeten we maar denken. En hopen op betere tijden nu Oranje weer drie volle dagen de tijd heeft om zich op te laden voor de volgende partij, een alles of niets-wedstrijd.

Op Twitter zijn heel veel reacties op Oranje – Qatar te vinden. En laten we zeggen: het is niet positief, maar vaak wel vermakelijk. Dom gezeur kun je het als fan natuurlijk ook vinden, want het Nederlands elftal is tenslotte keurig geplaatst bij de laatste zestien van het wereldkampioenschap. Eén twitteraar meldt liever naar het groeien van gras te kijken. „Dat gaat sneller.” Een overzicht:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk nog liever naar het groeien van het gras, dat gaat sneller. Wat een zaadwedstrijd weer….#NEDQAT — Gilbert Peters (@TheGreatGiP) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederland is na Qatar en Costa Rica gewoon het slechtste elftal van dit WK 😳 #nedqat — Wierd Duk (@wierdduk) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2-0 voor tegen de lamste en blindste ploeg die je ooit op een WK gaat tegenkomen. Een mooier moment om jonge jongens hun debuut te gunnen gaat er NOOIT meer komen. En dan kom je aankakken met Koopmeiners en Weghorst. #nedqat — Ralf (@RalfCrutzen) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, tikkie terug, tikkie breed, bal kwijt #NEDQAT — Thijs Post (@thijspost) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iedere voetballiefhebber hoopt op Simons, maar dan besluit het stront eigenwijze bondscoach baasje natuurlijk anders 😩 #NEDQAT — bill wolters (@wolmerk) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zélden een #Nederlandselftal op een eindtoernooi zó lamlendig, kleurloos en zielloos zien op en neer tikken (want meer is het niet) zonder enig idee. Tegen Qatar🫣, Qatar!! #NEDQAT — Joop Wijnen (@joopwijnen) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Emir schijt duidelijk in z'n broek nu hij naast Helder staat met haar one-love speldje dat niemand kan zien, want er hangt een sjaal voor. Statement hoor, ben diep onder de indruk 🤣#NEDQAT pic.twitter.com/zk3cnZKUN3 — SisiDieKaiserin (@SasjaJansen) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Qatar zou toch niet eens op onze helft moeten komen? Noppert hoort in zo’n wedstrijd gewoon 10 Zweedse puzzels op te lossen, een boterham met pindakaas te eten en een sjaal te breien voor de kerst?! #NEDQAT — Britt 🦖 (@BrittBR97) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar ff serieus mensen,

Het plaatselijke bierteam van Slubbekutteveen zit nog meer tempo in.

Het is net bejaardengym 😳#NEDQAT — Suus 💛💚 (@Ooievaar070) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dan hebben we wel allemaal onze mond vol over de schendingen van mensenrechten door Qatar. Maar wat Oranje ons nu aandoet is toch ook best mensonterend? Maar daar hoor je Amnesty niet over. #nedqat — Bart van Merwijk (@bartvanmerwijk_) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben 57 en dit is het vervelendste Nederlands elftal dat ik OOIT heb gezien. Zelfs tegen Qatar hebben ze minimaal 15 minuten de bal achterin rondgespeeld in de 1ste helft. Geen enkele intentie om te voetballen. Verschrikkelijk. #NEDQAT — MarcelMaassen (@MarcelMaassen) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van Gaal tegen de grensrechter; they are falling down for the cat his vagina #NEDQAT — Witte (@Witte_777) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit Oranje is helemaal niet bezig met wereldkampioen worden. Dit Oranje is gewoon een PR-campagne voor derderangsspelers van Ajax. Houd op hoor. #nedqat — Frankeren (@Frankeren) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verschrikkelijk energieloos Nederlands elftal. Een beetje wandelen een beetje slenteren en slaapwandelen. Waar zit ik in Godsnaam naar te kijken ? #NEDQAT Misschien is het wel het slechtste team wat de volgende ronde haalt. — Peter van Grijfland ing.🏌️🔭🏰🌌🚀🛰️ (@puffeltje) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#NEDQAT In de Algarve spelen Engelse bejaarde mannen walking football, met een fles bier in de hand. Het tempo ligt hoger dan dat van Oranje — Arthur van Amerongen (@DonArturito) November 29, 2022

🌈 Conny Helder in Qatar Sportminister Conny Helder zat met een OneLove-speldje op de tribune bij het WK-duel tussen Oranje en Qatar. „Ik sta vierkant achter de gedachte van de OneLove-campagne”, zei ze voorafgaand aan de wedstrijd. „OneLove staat voor gelijkheid en verbinding. De kleuren in het hart staan voor trots zijn op wie je bent, op je afkomst, kleur, identiteit of geaardheid. En voor wederzijds begrip. Want ondanks verschillen spelen we samen op hetzelfde veld en kijken we naar dezelfde wedstrijd.” OneLove is een initiatief van het ministerie van VWS en de KNVB. „Ik heb zojuist aan Infantino (FIFA) mijn teleurstelling overgebracht over het verbieden van de OneLove-band”, aldus Helder. „Tegelijkertijd ben ik hier namens het kabinet juist zodat we het gesprek kunnen blijven voeren over de verschillende thema’s waar onze brede relatie uit bestaat, onder anderen over mensenrechten.” Op Twitter werd geklaagd dat een sjaal voor Helders OneLove-speldje hing. Gisteravond klonk er ook geklaag, toen van politici. Conny Helder verliet een een debat over sport in Nederland voortijdig. Dit om het vliegtuig naar het WK in Qatar niet te missen.

‘Mooie’ tweet over Xavi Simons

De opstelling van Oranje tegen Qatar was als volgt: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind, De Roon (Koopmeiners), De Jong (Taylor), Klaassen (Berghuis), Depay (Janssen) en Gakpo (Weghorst). Voor Qatar is het WK in eigen land een grote teleurstelling geworden. Met nul punten en een doelsaldo van 1-7 eindigde het toernooi roemloos. Dat was in het stadion te zien: de tribunes liepen voor het einde van de wedstrijd leeg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Xavi Simons vandaag tegen Qatar zijn debuut voor het Nederlands elftal NIET maakt, doneer ik € 0,50 per like/RT aan Amnesty International. #NEDQAT pic.twitter.com/XcGOJGX2iP — Rood van Nistelruuij (@VanNistelruuij) November 29, 2022

Of Oranje – Qatar ook een teleurstelling voor twitteraar ‘Rood van Nistelruuij’ werd, is niet helemaal duidelijk. Hij stuurde de wereld in dat hij 0,50 eurocent per like of retweet zou doneren aan Amnesty International als Xavi Simons vandaag niét zou debuteren. Simons debuteerde niet. Net na de wedstrijd hadden 788 mensen het bericht geretweet. Het aantal likes: meer dan 7000…