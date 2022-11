Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jouw goudvis ‘vrijlaten’ in de natuur? Dit is wat er gebeurt

Oké, we gaan nu even eerlijk zijn. Heb je weleens overwogen om ‘Blub’ of ‘Nemo’ vrij te laten in de natuur? Een meer? De oceaan? Of wellicht de toiletpot? Nou, denk daar dan nog maar een keertje over na. Want hieronder lees je wat er (mogelijk) met Nemo of Blub gebeurt.

In Frankrijk werd namelijk een gigantische goudvis gevangen. 30 kilo, schoon aan de haak, met de bijnaam The Carrot, oftewel de wortel. Wat blijkt, hij werd twintig jaar geleden vrijgelaten en groeide na zijn vrijlating ruimschoots door. Het kostte de Britse Andy Hackett zo’n 25 minuten om de vis binnen te halen, met een gewicht vergelijkbaar met dat van een 10-jarig kind. Hij zette zijn vangst op de foto en liet de vis daarna weer vrij.

Goudvis vrijlaten is niet het beste idee

Het Amerikaanse IFL Science kaart nu aan wat er met een vrijgelaten goudvis kan gebeuren. En verwijst naar de jarenlange levensloop van The Carrot. In Amerika worden namelijk ook gigantische goudvissen gemeld als een probleem. En IFL Science benadrukt dat we nu eenmaal niet onze huisdieren de vrije natuur in moeten laten. Daarnaast blijken de giga-vissen niet bepaald bevorderlijk voor de flora en fauna en maken ze planten stuk. De goudvissen hebben een „vraatzuchtige eetlust” en roeien daarmee andere onderwater dieren uit.

Want de goudvis eet alles wat er geserveerd wordt en sommige rassen kunnen verrassend lang leven. En als ze zich vermengen met andere vissoorten, zoals in het geval van The Carrot, kunnen er dit soort maten volgen. Een goudvis past zich namelijk aan aan zijn leefomgeving. Een vis die in een klein aquarium met matig voer wordt gehouden, blijft, mede door stress, klein.

Andere opties

Dus jouw vis vrijlaten in de natuur is nu niet het meest nobele wat je kunt doen. Mocht je toch overwegen om jouw zwemmende huisdier weg te doen? Kies dan voor een alternatief. Breng het diertje naar een bekende die ervoor wil zorgen, doneer de vis aan een school of educatiecentrum of geef Blub aan iemand die er wél blij van wordt. Daarnaast zijn er diverse fora of social media-pagina’s voor de adoptie van dieren. En… denk de volgende keer even twee keer na als je een huisdier overweegt.



Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021