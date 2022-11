Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn de meeste mensen leugenaars? Dit zegt de wetenschap

Een leugentje om bestwil, dat doen we allemaal wel. Maar het gaat er natuurlijk om hoe vaak je de boel hier en daar verdraait. Filosoof Christian B. Miller haalt ons lieg-gedrag aan en geeft antwoord op de vraag: zijn de meeste mensen leugenaars? En daarvoor zet hij wetenschappelijk onderzoek op een rijtje. Onlangs wees de wetenschap ook al uit wat het beste tijdstip is om de liefde te bedrijven.

Filosoof Christian B. Miller nam ons lieg-gedrag onder de loep voor het Amerikaanse Psychology Today. Hij trapt zijn artikel af met de vraag: hoeveel leugens heb je verteld in de afgelopen 24 uur? En dan komt er een vervolgvraag: is jouw antwoord hoger, lager of vergelijkbaar met wat anderen over je leugengedrag zouden zeggen?

Hoe vaak liegen we per dag?

Hij haalt meerdere wetenschappelijke onderzoeken aan om zijn pleidooi te onderbouwen. Onder meer het wetenschappelijk onderzoek waaruit duidelijk wordt hoe vaak mensen per dag liegen. En wat blijkt? We liegen toch wel één à twee keer per dag.

Maar Miller duikt dieper in de ‘lieg’-materie aan de hand van een nieuw onderzoek. Hiervoor moesten deelnemers iedere dag, drie maanden lang, hun leugens rapporteren. 632 Amerikaanse studenten werden 91 dagen lang ondervraagd. Met als hamvraag: hoe vaak heb je vandaag gelogen?

Zijn mensen eerlijk of leugenaars, volgens wetenschap

En wat de onderzoekers ontdekten? Ook deze wetenschappers kwamen tot de conclusie dat men gemiddeld twee keer per dag liegt. Met als laagste 0 leugens en als hoogste, houd je vast, 200 leugens per dag. Slechts twee deelnemers claimden geen een keer in drie maanden tijd te hebben gelogen. Maar ja, logen ze daar niet gewoon over?

De onderzoekers verdeelden hun deelnemers in drie groepen:

Eerlijke mensen: liegen 0 tot 2 keer per dag Middelmatige leugenaar: liegen 3 tot 5 keer per dag Veelvuldige leugenaars: liegen vaker dan 6 keer per dag

En nu is de vraag, tot welke groep behoorden de meeste deelnemers? De resultaten zijn geruststellend. Want 74,7 procent van de deelnemers viel onder de categorie ‘eerlijke mensen’, 19,6 procent mocht zichzelf middelmatige leugenaar noemen en slechts 5,7 procent liegt regelmatig.

Conclusies uit onderzoek

Maar er waren meer conclusies over het leugenaars-gehalte in de mens:

Liegen komt niet vaak voor in vergelijking met eerlijke communicatie;

De meeste mensen zijn eerlijk;

De verdeling van liegen is positief scheef;

De meeste leugens worden verteld door een klein aantal actieve leugenaars;

Het vertellen van een leugen hangt af van de situatie.

Je mag er dus vanuit gaan dat in een menigte de meeste mensen grotendeels de waarheid spreken. Maar dan is het natuurlijk wel de truc om de veelvuldige leugenaar eruit te weten te pikken.

Kritische kanttekening

Als kritische noot haalt de filosoof aan dat het onderzoek niet alle leeftijden of bevolkingsgroepen vertegenwoordigd, maar zich beperkt tot een groep Amerikaanse studenten. Daarnaast valt de eerlijkheid van de deelnemers ook altijd in twijfel te trekken. Daarnaast is de term ‘eerlijkheid’ een breder begrip dan alleen het vertellen van leugens.