Nu wel vooraf maatregelen politie Amsterdam voor WK-wedstrijd Marokko

De Amsterdamse politie neemt donderdag „zichtbare en onzichtbare maatregelen” rondom de WK-voetbalwedstrijd Marokko tegen Canada. ‘Nu wel’ zullen veel Nederlanders zeggen. Na Marokko – België liep het in de hoofdstad, maar ook in Rotterdam en Den Haag, behoorlijk uit de hand. Op sociale media vonden mensen dat de politie dat had kunnen zien aankomen.

Een woordvoerster van de politie in Amsterdam heeft het nemen van maatregelen vandaag laten weten. Agenten denken daarmee goed te doen, nadat er zondag rellen uitbraken op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Niet omdat Marokko verloren had trouwens. De ploeg van onder andere Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui won op het WK in Qatar juist met 2-0 van België. De winst gold als een bijzondere prestatie.

Politie wil verder niets kwijt over maatregelen Marokko

Wat voor maatregelen de politie precies treft, kan de woordvoerster niet zeggen. Bij de ongeregeldheden van zondag werd in Amsterdam één persoon aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. De woordvoerster meldt dat de recherche momenteel nog onderzoek naar meerdere incidenten doet. Hieronder zie je heftige beelden van het Mercatorplein. Op dat moment vroegen veel mensen zich af waarom er nog geen politie op het plein in Amsterdan-West aanwezig was.



Langsrijdende auto hebben ze compleet vernield en nu bezig met het in brand steken. Waar is de politie in hemelsnaam?! #mercatorplein #belmar pic.twitter.com/0m6hru4vYS — Free mind (@LoneWolfRA) November 27, 2022

Auto in brand, ruiten aan diggelen

Na de wedstrijd gingen zo’n vijfhonderd voetbalsupporters in de hoofdstad de straat op. Naast het Mercatorplein was het ook druk op Plein 40-45 in Nieuw-West. Het feest sloeg echter al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken en moesten verkeersborden het ontgelden. Ramen van een bloemenstal en supermarkt gingen aan diggelen en er ontstonden meerdere brandjes. Een bestuurster van een deelauto werd uit het voertuig getrokken, waar de auto in brand werd gestoken. De mobiele eenheid, die toen wel klaarstond, greep uiteindelijk in om de rust te doen weerkeren.

In Rotterdam hield de politie twee mensen bij de rellen na Marokko – België aan. Twee agenten raakten in die plaats gewond bij de onlusten. „Eén liep gehoorschade op en de ander een hoofdwond”, aldus een woordvoerder van de politie. In Den Haag liep het uit de hand in de Schilderswijk. Daar werd één persoon opgepakt.



Rechter: Zo meneer, je hebt dus een auto gesloopt van iemand die hier heel hard voor heeft moeten werken en de bestuurder aangevallen omdat Marokko een voetbalwedstrijdje heeft gewonnen?

Wat vind je hier nu zelf van?#rellen #Marokkanen #rotterdam #amsterdam #Schilderswijk pic.twitter.com/wBnFD6AOsD — Rotterdamrico (@ricorotterdam) November 27, 2022

Marokko speelt donderdag om 16.00 uur tegen het nog puntloze Canada. Plaatsing voor de knock-outfase van het WK in Qatar is dichtbij. Daarmee zal het feest in Nederlandse steden (en ook in Brussel, waar het zondag net als in ons land uit de hand liep) nog groter zijn dan na Marokko – België. En wellicht ook de rellen…



Relschoppers, echt, schaam jullie. De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen. Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag. — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) November 27, 2022

Minister over rellen Marokko

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz vindt dat de relschoppers die zondag zorgden voor ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK van Qatar zich moeten schamen. „Relschoppers, echt, schaam jullie”, aldus de minister. „Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag.”

Op Twitter was de minister zondagavond stellig: „De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen.”