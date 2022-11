Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heisa in Tweede Kamer: debat afgebroken omdat minister Helder vliegtuig Qatar moet halen

Minister Conny Helder heeft de Tweede Kamer gisteravond laat in woede achtergelaten. De reden: zij moest het vliegtuig naar het WK voetbal in Qatar halen. Ook op sociale media is over het afbreken van een debat over sportclubs in ons land ‘het nodige’ te doen.

Het vertrek van sportminister Conny Helder naar Qatar leidde tot grote irritatie en ongemak in de Tweede Kamer. Terwijl ze bezig was met de beantwoording van de vragen over het ijsstadion Thialf, gaf de bewindsvrouw aan nog vier minuten te hebben. Haar vliegtuig zou anders te laat vertrekken. De Kamer was toen al zes uur bezig met de sportbegroting van Nederland. De tweede termijn van het debat moest toen nog beginnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Om het Nederlands elftal te steunen.’ Ik durf te wedden dat nog geen kwart van de selectie Conny Helder in een rijtje zou kunnen aanwijzen. Wat verder niks zegt over onze selectie. — Peter Kwint (@peterkwint) November 29, 2022

Kamer wilde niet dat Helder naar WK Qatar zou gaan

SP, PvdA en PVV stonden erop dat Helder het debat zou afmaken. Vooral omdat ze naar het WK voetbal in Qatar gaat, terwijl de Kamer dat eigenlijk helemaal niet wil. Het kabinet besloot later echter anders. SP-Kamerlid Michiel van Nispen dreigde dat „als de minister dit debat nu verlaat, ze van mij niet meer hoeft terug te komen. Dan willen we een echte minister van sport”. Hij vond dat de Kamer zichzelf serieus moet nemen en het niet moet laten gebeuren om „een minister zomaar uit een debat te laten lopen en dan ook nog vanwege een reden waarvan de meerderheid van de Kamer heeft gezegd: ga niet naar Qatar. Wat doet de minister: ze gaat wel. En nota bene wandelt ze ook nog uit dit debat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Als de minister nu weg gaat, hoeft ze van mij niet meer terug te komen." Michiel van Nispen on 🔥 gisterenavond, tegenover minister Helder pic.twitter.com/ABYxlvwgqA — Bastiaan Meijer (@BWVMeijer) November 29, 2022

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema nam het op voor de minister, omdat het vaker gebeurt dat debatten worden opgeschort vanwege de tijd. Hij voelde zich evenwel ook „zeer ongelukkig over hoe het loopt”. Ook CDA-voorzitter Inge van Dijk voelde zich „ongemakkelijk”, maar volgens haar is het belangrijk om het overleg fatsoenlijk af te ronden, dus op een later tijdstip.

‘Vertrek was vooraf al bekend’

Minister Helder zei dat vooraf bekend was dat ze tot uiterlijk 23.30 uur kon blijven. Anders zouden het reisschema en de voorbereidingen in gevaar komen. „Dat vindt u niet belangrijk, maar ik wel.” Het gaat volgens haar niet om onwil naar de Kamer toe. „En ik vind het ontzettend onaardig dat u dat zo zegt, en dat ik niet meer terug hoeft te komen.” Helder zei haar werk als minister van sport juist ontzettend serieus te nemen.

Het debat gaat donderdag verder.

🟠 Vanmiddag Oranje - Qatar Minister Helder bezoekt vanmiddag om 16.00 uur de laatste groepswedstrijd van Oranje op het WK in Qatar. Het Nederlands elftal treedt aan tegen het zwakke gastland Qatar. De poulefase doorkomen lijkt geen probleem. Als Oranje op het WK de achtste finales niet weet te bereiken, zorgt het elftal van bondscoach Louis van Gaal voor (en ziet Conny Helder) een primeur. Nog nooit strandde Oranje bij de mondiale titelstrijd namelijk in de groepsfase.

Reacties op sociale media

Niet alleen in de Tweede Kamer is op het snelle vertrek van minister Helder uit de Tweede Kamer op weg naar het WK voetbal in Qatar gereageerd. Op sociale media laten veel mensen weten ‘er iets van te vinden’. Een kort overzicht:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minister Helder verlaat dus vroegtijdig een debat over het overeind houden van de Nederlandse sportclubs, om in het omstreden Qatar te gaan juichen voor de spelers van het Nederlands elftal, die daar nooit hadden gestaan zonder die Nederlandse sportclubs. pic.twitter.com/V4uoOvPSPA — Esther Kleuver (@estherkleuver) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minister Conny Helder van Sport vindt het belangrijker om het vliegtuig naar Quatar te halen om voetbal te kijken dan waar ze voor betaald wordt, debatteren over de Sportnota. Hoe serieus kun je haar nog nemen ???https://t.co/yZDnIpwLLq — Jurgen Schiphorst (@SchiphorstC) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mogen wij delen het heel zuur te vinden dat minister Helder wegliep uit een debat omdat zij een privéjet moest halen naar Qatar, maar kwetsbare kinderen niet eens vervoer hebben naar school, of pas uren te laat worden opgehaald?#LeerlingenvervoerCrisis https://t.co/yN4Yrtm9z4 — LBVSO (@lbvso) November 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.