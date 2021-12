Teambazen kiezen Max Verstappen als beste F1-coureur van het jaar

De teambazen van de Formule 1 hebben wereldkampioen Max Verstappen tot beste coureur van het jaar gekozen. De Nederlander kreeg 188 punten en bleef daarmee Lewis Hamilton voor, die op de tweede plaats eindigde met 174 punten.

Het is voor het eerst dat Max Verstappen boven Lewis Hamilton eindigt in de verkiezing, die traditioneel door het vakmagazine Autosport wordt gehouden. Negen teambazen brachten deze keer hun stem uit. Alleen Mattia Binotto van Ferrari deed niet mee.

Teamgenoot Sergio Pérez haalt top 10 niet

De Brit Lando Norris, de rijzende ster van McLaren, eindigde in de verkiezing als derde met 100 punten. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari werd vierde en zijn landgenoot Fernando Alonso van Alpine vijfde. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, haalde de top 10 niet. De Fin Valtteri Bottas van Mercedes, die op de derde plaats eindigde in het WK, kwam met 43 punten uit op de negende plaats.

Max Verstappen schreef zondag autosporthistorie met de winst in de Grote Prijs van Abu Dhabi. Hij won op spectaculaire wijze van zijn grote concurrent Lewis Hamilton, die hij in de allerlaatste ronde in wist te halen. Hij kroonde zich daardoor als eerste Nederlander tot wereldkampioen in de Formule 1.

Verstappen nam zijn bokaal in ontvangst tijdens het jaarlijkse gala van de internationale autosportfederatie FIA. De kopman van Red Bull kreeg van de andere gasten bij de ceremonie een staande ovatie. „Mijn levensdoel heb ik bereikt, wat ik verder nog presteer is alleen nog maar een bonus”, liet de 24-jarige Nederlander opgewekt weten.

Hamilton mogelijk bestraft voor afwezigheid tijdens gala

Hamilton en zijn teambaas Toto Wolff waren niet aanwezig tijdens het gala. Wolff sloeg de feestelijke afsluiting van het seizoen over, naar eigen zeggen uit loyaliteit met Hamilton en uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. De afwezigheid van Hamilton kan hem mogelijk nog een straf opleveren. De regels van de Formule 1 schrijven namelijk voor dat de coureurs die als eerste, tweede en derde zijn geëindigd in het kampioenschap aanwezig moeten zijn tijdens de prijsuitreiking van de FIA. Het is nog niet duidelijk wat voor een straf er kan volgen.