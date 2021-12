Nederland opnieuw op slot: vanaf morgen strenge lockdown

Het kabinet komt vanwege de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus met een harde lockdown. Die lockdown gaat morgen in en duurt zeker tot 14 januari. Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Het kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. Demissionair premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge en RIVM-baas Jaap van Dissel lichten het besluit tot een harde lockdown vanavond toe tijdens een persconferentie.

Scholen, horeca en niet-essentiële winkels dicht

Ingewijden bevestigingen de berichtgeving van RTL Nieuws. De maatregelen komen er op neer dat alles dicht gaat. Alle scholen, alle horeca, alle niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties moeten sluiten. Hetzelfde geldt voor bioscopen, musea, sportscholen en niet-medische contactberoepen. Het pakket aan maatregelen gaat morgenochtend om 05.00 uur al in.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, blijven wel open. Ook komt er geen avondklok. Tijdens de feestdagen geldt het advies om maximaal vier bezoekers thuis te ontvangen.

Lockdown uit voorzorg vanwege omikronvariant

Het kabinet kwam vandaag bij elkaar voor spoedoverleg, nadat het OMT een advies had uitgebracht over de omikronvariant. Bronnen noemden dat advies ‘alarmerend’. Er is uit voorzorg besloten om een strenge lockdown in te voeren. Vanwege de omikronvariant wordt er een piek in de bestemmingscijfers verwacht en door nu met maatregelen te komen, wil het kabinet tijd winnen voor de boostercampagne.

De vrees is dat niet alle gevaccineerden goed beschermd zijn tegen de omikronvariant. Na drie vaccinaties lijkt te bescherming tegen de nieuwe variant steviger te zijn.

Na het spoedoverleg van vanmiddag wilde minister De Jonge wilde alleen kwijt dat het kabinet de ‘grote zorgen’ van het OMT deelt. „Dat is reden voor aanvullende maatregelen.” Hij ging niet in op de maatregelen of de inhoud van het OMT-advies.