Verstappen: ‘Eindelijk had ik een klein beetje geluk’

Verstappen is ongelooflijk trots en blij na afloop van de fenomenale slotrace van dit Formule 1-seizoen, waar hij de wereldtitel pakte. „Eindelijk had ik een klein beetje geluk.”

„Ik heb de hele race gevochten. Opeens kreeg ik in de laatste ronde nog een kans.”

Eindelijk geluk

De Nederlander slaagde er – tegen alle verwachting in – om in de allerlaatste ronde van de Grand Prix in Abu Dhabi zijn rivaal Lewis Hamilton in te halen en daarmee de wereldtitel te pakken. Lang leek het erop dat Hamilton er zonder al te veel spektakel met de winst vandoor zou gaan, door achter een safety car de race uit te rijden. De beslissing van de FIA was echter in het voordeel van Verstappen die de 24-jarige coureur ‘nog een ronde wilde laten racen als ze dat konden’. En racen deed hij. „Ongelooflijk. Dit is te gek”, jubelt Verstappen over de spectaculaire winst die hij in die laatste ronde wist te pakken. „Eindelijk een beetje geluk voor mij.”

Verstappen bedankt team en Pérez

De eer is niet alleen voor Verstappen, maar ook voor het hele team van Red Bull. „Deze jongens hier van mijn team en van Honda, zijn verdienen dit”, zegt hij. „Ik houd zoveel van ze. Sinds 2016 geniet ik er al van om met ze te werken. Christian Horner en Helmut Marko haalden me toen bij het team en het eerste doel was om het kampioenschap te winnen. Dat hebben we nu gedaan. Ik hoop nog tien, vijftien jaar dit samen te doen. Ik heb geen enkele reden om van team te veranderen. Ik wilde rest van mijn leven bij dit team blijven”, concludeert de Limburger. „Een groot woord van dank ook aan mijn teamgenoot Checo (Sergio, red.) Pérez. Hij gaf alles en reed geweldig. Hij is een geweldige teamgenoot.”

Pérez heeft zijn teamgenoot mede aan het kampioenschap geholpen door een geweldige race te rijden en Hamilton maar liefst acht seconden te laten verliezen door hem flink in de weg te zitten. „Checo is een legende!”, riep Verstappen na deze actie door de boordradio.

Hamilton teleurgesteld maar rustig

Hamilton is zichtbaar teleurgesteld dat de winst in de laatste ronde van hem werd afgepakt, maar is er opvallend rustig onder. „Allereerst wil ik Max en zijn team feliciteren”, zegt hij na afloop. „Ik denk dat we bij Mercedes geweldig werk hebben verricht dit jaar. Iedereen in de fabriek heeft zo hard gewerkt in het moeilijkste seizoen tot nu toe. Ik ben vereerd dat ik onderdeel heb uitgemaakt van dit traject. We hebben alles gegeven in het laatste deel van het seizoen en hebben nooit opgegeven.”

Hamilton liet zich van zijn sportiefste kan zien en sloot af met een persoonlijke boodschap voor de Formule 1-fans. „De pandemie is nog bezig. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en wens iedereen een goede kerst toe. We zullen zien hoe het volgend jaar gaat.”