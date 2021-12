Topman Ryanair: ‘Ban idiote antivaxers uit vliegtuigen’

De topman van Ryanair, Michael O’Leary, wil mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus het liefst niet meer aan boord van zijn vliegtuigen hebben. Hij hoopt dat er een verbod komt voor ‘idiote antivaxers’.

„Als je niet gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt of je apotheek mogen komen”, aldus O’Leary van Ryanair in de Britse krant The Telegraph.

Topman Ryanair geen voorstander van vaccinatieplicht

De topman van Ryanair is geen voorstander van een verplicht vaccinatieprogramma, zoals in Oostenrijk. Maar volgens hem zouden regeringen het leven van mensen die het vaccin weigeren wel moeilijk moeten maken, zo stelt hij.

Vanwege de opkomende omikronvariant van het coronavirus zijn de vooruitzichten voor het herstel van de luchtvaartbranche een stuk minder rooskleurig dan voorheen. Een nieuwe golf van het coronavirus zorgt ervoor dat mensen hun vluchten annuleren of het boeken ervan uitstellen. Ook strengere maatregelen gooien roet in het eten van de luchtvaartsector.

Britse regering overweegt strenge maatregelen

De Britse regering overweegt strengere maatregelen om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Volgens de krant The Times zijn er plannen om in de twee weken na kerst alle samenkomsten binnen te verbieden. De Britse Premier Boris Johnson heeft de plannen nog niet goedgekeurd, maar zei eerder wel dat hij „nog geen dingen gaat sluiten”. Regeringsadviseurs zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuisopnames weer oplopen.

Het aantal bevestigde omikronbesmettingen nam in 24 uur met ruim 10.000 toe, waarmee het totaal komt op bijna 25.000, meldt de Britse regering. Wetenschappers denken dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, mogelijk zelfs op zo’n 300.000.

Topman Michael O’Leary verwacht dat Ryanair de komende tijd 10 procent minder passagiers zal vervoeren vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant.