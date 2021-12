Max Verstappen tijdens FIA-gala in Parijs: ‘Nog steeds doof van al het geschreeuw’

Max Verstappen mocht gisteravond tijdens het FIA-gala in Parijs de bokaal in ontvangst nemen voor het behalen van de wereldtitel in de Formule 1. Volgens de Nederlander is „zijn levensdoel bereikt.”

Dat antwoordt hij wanneer hem wordt gevraagd hoe de titel wereldkampioen hem in de oren klinkt. Alles wat nu nog komt, is volgens de coureur een bonus.

Staande ovatie voor Max Verstappen

Verstappen kreeg een staande ovatie van de aanwezige gasten tijdens de huldigingsceremonie in Parijs. Op het podium blikt hij terug op die allesbepalende laatste race in Abu Dhabi zondag. „Wat een gestoorde race was het. Als ze me de avond ervoor hadden verteld dat het zo zou lopen, had ik waarschijnlijk een hartaanval gekregen”, grapt de 24-jarige Limburger. Hij verwijst hiermee naar die allerlaatste raceronde, waar hij zijn rivaal Lewis Hamilton kon inhalen en zo net op tijd als eerste de finish over reed. Een overweldigend moment, omschrijft Verstappen. „Ik heb nog nooit eerder gehad dat zoveel mensen tegelijk in mijn headset schreeuwden. Ik ben nog steeds een beetje doof.”

Respect voor Hamilton

Verder uit Verstappen tijdens zijn speech nog zijn respect naar Mercedes-coureur Hamilton, die zijn achtste kampioenschap door de vingers zag glippen. „Het was een geweldige battle met Lewis, een van de beste coureurs in Formule 1. We pushen elkaar tot het uiterste. Soms over het uiterste, maar dat hoort bij de sport. We respecteren elkaar en ik kan niet wachten om volgend jaar terug te komen en opnieuw te vechten.”

Want dat is waar het volgens Verstappen allemaal om draait: het gevecht. „Na zoveel jaren overheersing van Mercedes, waar letterlijk niemand anders een kans had, wilden mensen eindelijk een gevecht kunnen zien. Ík wilde dat zien.” Verstappen lijkt er niet mee te zitten dat Mercedes nog altijd boos is over de afloop van de slotrace. Het Duitse team voelt zich bestolen door wedstrijdleider Michael Masi, die in de laatste rondes met enkele beslissingen een bepalende rol speelde in de titelstrijd. Op het laatste moment trok Mercedes deze week hun hoger beroep in en feliciteerde Verstappen met zijn kampioenschap.

‘Het is wat het is’

Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, noemde Verstappen voor de ceremonie een ware wereldkampioen. „Hij heeft gekregen wat hij verdient”, zei hij enkele uren voor het gala. „Hij heeft een geweldig seizoen gehad. Het klopt dat Max heel veel geluk heeft gehad in die laatste ronde. Maar uiteindelijk gaat het om het hele seizoen. Ik lees vaak dezelfde uitspraak van Max: het is wat het is. Daar heeft hij gelijk in.”