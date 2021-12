Tweede Kamer akkoord met omstreden aankoop Rembrandt schilderij, timing is ‘buitengewoon ongelukkig’

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan van het kabinet om voor 150 miljoen euro het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt aan te kopen.

Voordat de aankoop definitief is, moet ook nog de Eerste Kamer akkoord gaan. De originele eigenaren, de familie Rothschild, en het kabinet hebben echter al afgesproken om tot een deal over te gaan.

Ongelukkige timing

De aanschaf van het schilderij, dat door het kabinet en het Rijksmuseum wordt gefinancierd, is zeer omstreden. De cultuursector heeft de laatste twee jaar zwaar te lijden onder de coronamaatregelen. Musea en theaters moesten vaak voor lange tijd sluiten. Daarom heeft de linkse oppositie, bestaande uit GroenLinks, SP, PvdA, BIJ1, Volt, BBB en fractie Den Haan, een voorstel ingediend om ook voor de cultuursector 150 miljoen euro vrij te maken. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald.

Demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven noemde de timing van de koop „buitengewoon ongelukkig”. Maar, schreef ze ook op Twitter, „met deze aankoop kunnen we één van de mooiste Rembrandts toegankelijk maken voor iedereen.” Als de koop definitief is, wil het kabinet dat De Vaandeldrager een tour maakt door alle provincies van Nederland. Hoe deze tour er precies uit gaat zien, maakt de regering later bekend.

Aankoop Rembrandt zeer omstreden

De komische opinieshow Even tot hier stak eerder deze week al de draak met de omstreden aankoop. Daar animeerden ze de afgebeelde persoon op De Vaandeldrager en die vond er allemaal maar wat van. „175 miljoen, nou, nou, wat een geld. Daar moeten ze bij Pfizer-BioNTech vier minuten voor werken. Dat is veel geld, hoor. Vooral als je bedenkt dat verder in de culturele sector het geld nou niet bepaald tegen de plinten klotst. Maar kan dan wel voor een recordbedrag de 186ste Rembrandt aanschaffen. Alsof we nog niet wisten dat die gozert een lekker potje kon schilderen.” De aflevering kon op veel lof rekenen en was goed voor 2,1 miljoen kijkers.

Het schilderij van Rembrandt is in 2018 te koop gezet door de familie Rothschild. Even leek het alsof Frankrijk nog aanspraak zou maken op het schilderij, die het een „nationale schat” noemde. Zij kregen toen dertig maanden te tijd om De Vaandeldrager te kopen, maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan.



Fijn dat er opeens zoveel geld vrijgemaakt kon worden voor dit mooie schilderij. Ik hoor graag uw uitleg waarom dit voor de zzp’ers niet lukt. U weet wel, de levende cultuurmakers die door de maatregelen nauwelijks inkomen hebben. Maar misschien zijn die niet belangrijk genoeg? — sytse buwalda (@sytsebuwalda) December 8, 2021



