BN’ers feliciteren Max Verstappen, maar Sander Schimmelpenninck blijkt kritisch

Mocht je het niet hebben meegekregen, Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1. Veel Nederlanders aanschouwden het race-spektakel, vanaf de bank of op de tribune in Abu Dhabi. Ook een groot aantal BN’ers moedigden Verstappen aan. Maar columnist Sander Schimmelpenninck blijkt niet mee te doen aan het feestgedruis en uit zijn ongenoegen over de felicitatie van demissionair premier Mark Rutte.

Het lukte Verstappen gisteren – tegen alle verwachting in – om in de allerlaatste ronde van de Grand Prix in Abu Dhabi zijn rivaal Lewis Hamilton in te halen en daarmee de wereldtitel te pakken. Bekend en onbekend Nederland leefden mee met zijn overwinning en feliciteerden hem rijkelijk op social media.

Felicitaties van bekend Nederland



MAX MAX MAX NR 1 !!! WERELDKAMPIOEN !!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍#formule1 #MaxVerstappen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 12, 2021



HE DID IT! 🏆 WORLD CHAMPION 🦁🇳🇱 Max Verstappen is our #F1 World Champion! What a year, what a race.. Incredibly proud! 🧡#AbuDhabiGP #MaxVerstappen pic.twitter.com/TP4oLQjd2B — Tom Coronel (@TomCoronel) December 12, 2021



Presentator Tim Hofman zag de overwinning van Verstappen niet aankomen en had al wat krantenkoppen voor zijn verlies bedacht. Later twittert Hofman: „Helemaal voor NIKS deze tweet getypt”.



leuke ideeën voor krantenkoppen morgen: •anticliMax Verstappen

•Maximale niet bereikt tijdens WK

•geen Veni Vidi Maxi in Abu Dhabi

•Afhandeling toeslagenschandaal nog steeds een rotzooi — Tim Hofman (@debroervanroos) December 12, 2021

Privé plaatjes van BN’ers met Max Verstappen

Het lijkt na de overwinning bij BN’ers plaatjes te regenen van Verstappen. Veel bekende Nederlanders delen een persoonlijke foto met de Formule 1-kampioen.



Ali B rapt voor Max Verstappen

Rapper Ali B koos er in Abu Dhabi voor om Verstappen persoonlijk te feliciteren. De autocoureur werd door Ali B getrakteerd op een ‘freestyle rap’. Het filmpje van dat moment deelt de rapper op zijn Instagram-account, maat niet iedereen is enthousiast over het spontane optreden van Ali. Onder meer Bram Krikke en Peter Pannenkoek reageren onder de video. Krikke: „Ik word niet snel ongemakkelijk, maar nu”. En Pannekoek: „Haha je ziet Max kijken: ‘Ali, Verstappen rijmt ook op kappen…”



Word je eindelijk wereldkampioen, krijg je als dank een Sinterklaasgedicht van Ali B. — Nynke de Jong (@nynke) December 13, 2021



Ik krijg gewoon plaatsvervangende schaamte van die spontane raps van Ali B #humberto pic.twitter.com/XL6pGvOjMz — Kim (@Kimsalabim2) December 12, 2021

Sander Schimmelpenninck kritisch op felicitatie Mark Rutte

Ook journalist Sander Schimmelpenninck twittert over het Formule 1-spektakel, maar vanuit een andere invalshoek. Schimmelpenninck haalt namelijk een felicitatie-tweet van demissionair premier Mark Rutte aan. Want volgens de journalist kan een premier (en VVD’er), een „Belg die nooit belasting heeft betaald in Nederland” en die „fossiele brandstoffen gebruikt”, toch niet als held bestempelen. Onder meer het klimaatbeleid en het indammen van de uitstoot van fossiele brandstoffen staan momenteel hoog op de politieke agenda.



Een in Monaco woonachtige Belg die nog nooit belasting heeft betaald in Nederland, wordt in een oliestaatje wereldkampioen fossiele brandstoffen verbruiken. Een logische Nederlandse held na tien jaar Rutte. https://t.co/HwfVp1H6NG — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 12, 2021

Twitter gaat los op Sander Schimmelpenninck

En Twitter zou Twitter niet zijn als op de tweet van Schimmelpenninck in hoog tempo een zee aan reacties volgen en #SanderSchimmelpenninck al snel trending is. Want veel feestvierende Nederlanders kunnen het „pessimisme” van de journalist niet waarderen.



Ach de zuurbode @volkskrant columnist Sander Schimmelpenninck liet ook van zich horen. https://t.co/VDOLDvAhMx — Peter Kuijpers (@Peterveghel) December 13, 2021



Gelukkig kosten pleziervluchtjes naar je “dinnetje” in Zweden geen fossiele brandstof. En daar beleeft trouwens maar één egoïstje plezier aan ipv een miljoenenpubliek. Met voorsprong je domste tweet ooit Sander Schimmelpenninck! pic.twitter.com/RMIfwp6PK4 — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) December 13, 2021



Sander Schimmelpenninck is niet bepaald fan van Formule 1, blijkt. — David (@Davitesse) December 12, 2021



