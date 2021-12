Gemeente Zeewolde zegt ‘ja’ tegen omstreden datacenter van Facebook

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zeewolde heeft ingestemd met de komst van het grootste datacenter van Nederland. Tegenstanders hebben echter twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst van dit omstreden Facebook-park.

Elf van de negentien raadsleden stemden voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, wat een volgende stap is naar de bouw van het datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Meer banen maar ook meer energieverbruik

De lokale partijen CDA, VVD en Zeewolde Liberaal wezen als voorstanders allemaal op de kansen die het grote datacenter Zeewolde en de regio kan bieden. Dat zijn volgens hen extra banen, meer belastingopbrengsten en het gebruik van restwarmte. Ook PvdA/GroenLinks zei na veel vragen vanuit partijleden en een „ontzettend lastig besluit” voor de komst van het datacentrum te zijn. Dat geldt ook voor D66, dat zei dat „een nieuwe industrie vraagt om lef”.

Uit een berekening van NU.nl is gebleken dat er met het datacenter 410 banen bijkomen, wat neerkomt op 2,5 baan per hectare. De landelijke richtlijn voor het gemiddeld aantal banen per hectare is 30 tot 40. Felle tegenstanders van het plan bleken ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde, met samen acht zetels net niet genoeg voor een meerderheid. Zij vinden de onzekerheid over het juiste gebruik van restwarmte en de grote hoeveelheid stroom die het datapark vraagt te groot. „Wij vinden het onverantwoordelijk een komende generatie met dit energievraagstuk op te zadelen”, zei Leefbaar Zeewolde.

Ter grootte van 230 voetbalvelden

Dat de gemeenteraad van Zeewolde voor wijzigingen van het bestemmingsplan is, betekent niet dat Meta kan gaan bouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een deel van de benodigde grond en heeft duurzaamheidseisen gesteld aan het gebruik ervan na een eventuele verkoop. Over die eisen gaan gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de komende weken in gesprek, liet die laatste partij eerder weten. De grond waar het datapark op moet komen, is 166 hectare groot. Dat is ongeveer 230 voetbalvelden.



