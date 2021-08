Twitter verbaast zich over Snollebollekes-vraag aan Sifan Hassan

Voor wie het gister heeft gemist, atlete Sifan Hassan zorgde voor een memorabel sportmoment op de Olympische Spelen. Het hele land roemt haar prestatie. De sportjournalist die haar na afloop interviewde, maakte zichzelf echter niet echt populair. Zijn Snollebollekes-vraag werd op Twitter behoorlijk bekritiseerd.

De van origine Ethiopische Sifan Hassan behaalde goud in Tokio op de 5000 meter lopen bij het atletiek. Het is voor het eerst in 29 jaar dat een Nederlandse Olympiër goud wint voor atletiek.



Wat een ongelofelijke heldin is Sifan Hassan.🥇 Laten we afspreken dat niemand meer hardloopprestaties deelt op social media tot je Sifan evenaart. — Jasper Schilder (@jasperschilder) August 2, 2021

Sifan Hassan memorabel op Olympische Spelen

Haar overwinningen waren al een prestatie op zich, maar vooral de omstandigheden maakten haar sportoptreden magisch. De 28-jarige Hassan liep namelijk in de ochtend nog de race voor de 1500 meter, om twaalf uur later aan de 5000 meter te beginnen. Tijdens die eerdere race kwam ze ten val en leek de wedstrijd voor haar voorbij. Maar dit bleek toch niet het geval. Ze dichtte het gat, gaf alles was ze had en won!

Nog even wat beelden van dit memorabele moment.

Na afloop van de race ‘mocht’ de atlete een rondje doen langs de prangende vragen van de aanwezige sportjournalisten. Ook een AD-journalist kreeg de kans om de hardloopster haar eerste reactie te vragen. In slechts een paar seconden tijd kreeg de journalist ineens ook faam op sociale media vanwege zijn ietwat bijzondere vraagkeuze.

Snollebollekes gedraaid bij overwinning

In het fragment zien we een blije Hassan die haar verhaal doet en nog overrompeld van de wedstrijd de journalist te woord staat. Tot slot vraagt hij haar of ze weet wie de Snollebollekes zijn. De canavalskraker Links Rechts van de Snollebollekes werd namelijk gedraaid toen de hardloopster gewonnen had.

Hassan kent de Brabantse feestband in ieder geval niet. Maar even sympathiek als ze is, looft ze wel de Brabanders. „Ik was zo blij met de winst, ik dacht ik ben olympisch kampioen. Ik houd van Brabant. Eindhoven is fantastisch. Sorry, ik was helemaal bezig met de gouden medaille”, aldus een enthousiaste Hassan.



🥇 #Tokyo2020 | Vandaag geen Snollebollekes, maar het Wilhelmus voor Sifan Hassan. De Nederlandse vlag wappert in top, speciaal voor haar! En het goud hangt om haar nek. Prachtig! 🎶🇳🇱 Wil je alles? Wij hebben alles! Stream elk onvergetelijk moment op discovery+ pic.twitter.com/QiEJdxVBaB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 3, 2021

Twitter valt over Snollebollekes-vraag van AD-journalist

Veel Twitteraars wagen zich achter hun toetsenbord en uiten hun kritiek op de vraag van de AD-journalist. Volgens hen is het niet echt van belang op een topsporter te vragen naar een Brabantse feestband. De journalist zou hiermee voorbijgaan aan de uiterst bijzondere prestatie van Hassan. Het AD zelf veranderde later wel de titel van de video van Sifan Hassan na goud: ‘Snollebollekes? Nee die ken ik niet’ naar Hassan na gouden race: moet medaille zien om het te geloven.



Blijkbaar stelt de opleiding sportjournalist niet zo veel voor als je debiele vragen stelt zoals die aan Sifan Hassan.

Zou me in zijn plaats kapot schamen en terug naar school gaan.#SifanHassan #snollebollekes — TweeprikkenPup 🌻🐶🐶🐶♋ (@Jackietweepunt) August 2, 2021



Dat Snollebollekes trending is en Sifan Hassan niet zegt veel over ons land…. — Bob Maas ❌❌❌ (@BobMaasNL) August 2, 2021

Rob Kemps feliciteert Sifan Hassan

Niet iedereen kraakt de sportjournalist af. Sommige Twitters denken dat de interviewer slechts een grappige informele vraag wilde stellen. Die wellicht niet helemaal goed viel.



ik vond de vraag ook wel leuk bedoeld denk ik, alleen ongemakkelijk en dommig, maar dan als titel van het interview “Sifan Hassan weet niet wat Snollebollekes is” was wel heel apart zeg. — de takes tweeter (@sander_tweets) August 2, 2021



Ik heb het wikipedia-artikel alvast aangemaakt. pic.twitter.com/2QT3M1PSLZ — Trevor Fitzright (@T_Fitzright) August 2, 2021



Klopt. Dat juist zoiets wordt gekozen de seconde nadat ze over de finish komt kun je dan ook prima voorleggen aan Nederlandse atlete volgens mij. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) August 2, 2021

Snollebollekes-frontman Rob Kemps laat zich op Twitter weer van zijn sympathieke kant zien. Hij feliciteert de hardloopster op eigen, typische Brabantse wijze.



Sifan kent wellicht de Snollebollekes niet, maar heul Brabant kent inmiddels wel Sifan Hassan! https://t.co/pzWKt7qMzY — Gert-Jan Ransijn (@Ransijn) August 2, 2021