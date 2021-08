Programma Olympische Spelen dinsdag 3 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

De ene zeilfinale na de andere, dinsdag op de Olympische Spelen van Tokio. Maar ‘vliegen’ zullen ook de baanwielrenners van TeamNL gaan doen. Bart Deurloo heeft het (rek)stokje van Epke Zonderland overgenomen. En de waterpolodames van Oranje staan na dertien jaar eindelijk weer eens in een mooie kwartfinale.

Genoeg te zien op de Olympische Spelen op dinsdag 3 augustus. Metro zet alle Nederlanders die in actie komen en hun tijden, zoals elke olympische dag, op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 3 augustus

02.45 uur: atletiek (dames)

Lieke Klaver en Lisanne de Witte, serie 400 meter.

Feitje: Klaver kwam ook uit op het estafettenummer 4×400 meter gemengd. Nederland werd – met ook Femke Bol in de gelederen – vierde. De Verenigde Staten (brons) werd een dag voor de finale gediskwalificeerd, maar mocht na protest toch starten. Lieke Klaver vond het op z’n minst oneerlijk. „Er waren wel drie punten waarop Amerika de regels had overtreden.”



04.05 uur: atletiek (heren)

Taymir Burnet, serie 200 meter.

Feitje: De meest gedenkwaardige 200 meter was natuurlijk van Churandi Martina in Beijing 2008. Hij liep toen overigens onder de vlag van de Antillen. Heel Nederland leefde echter met de man met de eeuwige glimlach mee. Martina snelde naar het zilver en dat gebeurde niet achter de minste: Usain Bolt. Twee uur na de finale werd hij gediskwalificeerd, omdat hij in de bocht met zijn voet een lijn had geraakt. Maar goed, dat was Martina. Dinsdag is het met Burnet tijd voor een nieuwe kans.



Veel kans op goud in het zeilen

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 9 en 10.

Feitje: Dit zijn uitgestelde races van de maandag. Er stond op het water bij Tokio amper wind, waardoor het zeilen werd afgelast.

05.33 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, medalrace 49er FX.

Feitje: Kans op goud! Bekkering en Duetz gaan als leiders van het klassement de medalrace in. Er is echter geen voorsprong, want de winnaressen van Rio 2016 staan op gelijke hoogte. Dat zijn Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië. De medalrace werd net als de eerder genoemde 470-klasse van maandag naar dinsdag verplaatst.



6.33 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex/Pim van Vugt, 49er, medalrace.

Feitje: Lambriex en Van Vugt gaan als de nummer 7 de beslissende race in.

7.33 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, medalrace in de Finn.

Feitje: De Finn is de oudste olympische klasse. De boot werd speciaal ontworpen voor de Olympische Spelen in 1952, die gehouden werden in… Finland. Heiner gaat op een keurige vijfde plaats de medaillerace in. De Brit Giles Scott staat echter mijlenver op hem voor.



8.30 uur: baanwielrennen (heren)

Nederland rijdt de kwalificatie Team Sprint. Bij plaatsing gaan de Oranje-mannen door. Ook de finale staat dinsdag op het programma (10.44 uur).

Feitje: Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kunnen voor Nederland op de baan verschijnen. De drie zijn nog niet bekendgemaakt. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland reden tijdens het WK in 2020 in Berlijn een wereldrecord en werden wereldkampioen.



Hoe laat begint de kwartfinale waterpolo in Tokio?

11.20 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Hongarije, kwartfinale.

Feitje: Oranje zit weer bij de beste acht landen ter wereld en dat heeft even geduurd. In Beijing 2008 won Nederland in een spectaculaire finale met 9-8 van de Verenigde Staten. Daniëlle de Bruijn scoorde liefst zeven keer. De volgende twee keer, op de Olympische Spelen van Londen en Rio, waren de Oranje-dames er als voormalig winnaar van het goud niet bij.



11.39 uur: turnen (heren)

Bart Deurloo, finale rekstok.

Feitje: Deurloo stond bij de kwalificatie op een gegeven moment met een score van 14,400 zevende. Hij zag de Amerikaan Brody Malone passeren. Daarna kwamen nog zeventien turners in actie, die met een hogere score Deurloo uit het toernooi konden stoten. Dat gebeurde niet. De finale had ook het passende afscheid van Epke Zonderland kunnen zijn. De gouden medaille-winnaar van Londen 2012 was echter kansloos en al weer terug in Nederland.



12.00 uur: hippische sport (springen)

Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve, individuele kwalificatie.

Feitje: Bondscoach Rob Ehrens van de Nederlandse springruiters moest kort voor de Olympische Spelen nog een aanpassing doen in zijn beoogde team. Harrie Smolders werd vervangen door Willem Greve. Het paard van Smolders, Dolinn N.O.P., bleek niet fit genoeg om naar Tokio af te reizen.



12.20 uur: polsstokhoogspringen (heren)

Menno Vloon, finale.

Feitje: Veertien polsstokhoogspringers maken uit wie het goud op de Olympische Spelen van Tokio wint. De opluchting was groot bij Menno Vloon, toen hij de finale had gehaald. De Zaankanter maakte eerder twee grote decepties mee. Zowel bij de WK van 2017 in Londen als de WK van 2019 in Doha blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en moest hij de wedstrijd staken.



12.30 uur: synchroonzwemmen (dames, duet)

Bregje en Noortje de Brouwer, technische routine.

Feitje: De tweelingzussen uit Leiden beginnen aan hun tweede onderdeel. Zij staan in de tussenstand 10e van de 22 landen. Na de sprongen op dinsdag mogen de beste twaalf koppels naar de finale.



Na corona toch nog op de Olympische Spelen

13.00 uur: atletiek (heren)

Mike Foppen, serie 5000 meter.

Feitje: Foppen testte twee weken geleden nog positief op corona. Hij moest zijn vlucht naar de Olympische Spelen uitstellen en eerst twee negatieve coronatests kunnen overleggen. Op zaterdag 24 juli vloog de langeafstandsloper toch naar Tokio. Foppen toen: „De afgelopen dagen waren een gekkenhuis.”



23.30 uur: Open water-zwemmen (dames)

Sharon van Rouwendaal, 10 kilometer.

Feitje: Dit is eigenlijk de eerste sport van de woensdag. Om over een ‘lekkere starttijd te spreken’: in Tokio is het dan 06.30 uur. Van Rouwendaal gaat na haar schitterende goud in Rio 2016 als titelverdedigster van start.



Zijn er op 3 augustus kansen op medailles in Tokio?

Nou en of, op zes disciplines waarin Nederlandse sporters op dinsdag uitkomen. Drie keer geldt dat voor het zeilen, met Annemiek Bekkering en Annette Duetz als grootste kanshebbers op een gouden medaille. Verder wordt er goud, zilver en brons omgehangen bij het baanwielrennen, turnen aan de rekstok en polsstokhoogspringen.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.