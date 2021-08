Op1-kijkers verbijsterd door ‘gevoelloze’ opmerking richting ongeneeslijk zieke Jan Rot

Zanger Jan Rot is ongeneeslijk ziek. In mei werd een grote tumor uit zijn darmen en maag gehaald. Van die operatie is hij goed hersteld, maar een nieuwe scan liet toch uitzaaiingen zien. Gisteren schoof hij aan bij Op1, mede om een Nederlandse versie van Rollercoaster van Danny Vera ter ore te brengen. Maar een opmerking die presentator Erik Dijkstra maakte net voor Rot begon, valt bij veel kijkers niet goed.

Volgens hen was Dijkstra namelijk ‘gevoelloos’ bezig. Anderen noemen het ronduit onbeschoft.



Bij zo'n aangrijpend interview als dat met Jan Rot mis ik Jeroen Pauw. Dan word je als kijker in zo'n gesprek gezogen. Nu blijft het vluchtig gekabbel want @op1npo "zit krap in de tijd". Hoe ongepast! 😡 #op1npo

Maar dit beeld 👇 blijft hangen..😔 pic.twitter.com/vfTFVPGrLO — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 ❤🧡💛💚💙💜 (@marcelbar8) August 2, 2021

Jan Rot bij Op1

Bij Op1 vertelt Rot dat hij een boek heeft gemaakt met de, volgens hem, beste liedjes ooit. Daarvan maakte hij allerlei vertalingen, en één daarvan is Rollercoaster. Hij pakt zijn gitaar erbij, en lijkt nog iets te willen zeggen, maar presentator Erik Dijkstra onderbreekt hem. Grappend: „Begin snel, Jan, want na ons zit een live programma, dus we zitten strak op de tijd.” Hoogstwaarschijnlijk wilde Dijkstra gewoon niets missen van het liedje, maar kijkers waarderen de opmerking niet.

Maar Rot is zanger in hart en nieren, dus hij laat geen moment schieten en zet Achtbaan in. En wat blijkt: de Nederlandse versie is net zo mooi als, misschien wel mooier dan, de ‘oorspronkelijke’ versie. Ook in de studio voelt men dat: presentatoren en gasten kijken zwijgend, maar bewonderend toe. En Rot speelt geen moment gehaast, tot de laatste noot kan hij rustig zijn nummer afspelen. Presentatrice Natasja Gibbs: „We hopen nog zo veel meer van je te mogen horen, Jan.” En wat kan Rot dan nog meer zeggen dan: „Dat hoop ik ook”?



Zanger @JanRot kondigde zijn naderende dood aan op sociale media, maar is nog lang niet klaar met optreden. Bij #Op1 zingt hij ‘Achtbaan’. pic.twitter.com/vXSxRAvgsk — Op1 (@op1npo) August 2, 2021

Kijkers verbaasd door opmerking Erik Dijkstra

Nu is het moment dat Rot zingt erg emotioneel en mooi, maar kijkers ervaren vanwege de opmerking van Op1-presentator Dijkstra toch een vervelende nasmaak. Sommige mensen noemen het „afgeraffeld”, anderen noemen Dijkstra „volkomen respect- en gevoelloos”. Ook pleiten sommige kijkers ervoor dat Gibbs heel Op1 maar moet overnemen.



Volkomen respect- en gevoelloos zei Erik Dijkstra dat Jan Rot het kort moest houden, want ja; live tv. Ik voelde een enorme plaatsvervangende schaamte en hoop oprecht dat Dijkstra zich ook schaamt. Hoe onbehouwen kun je zijn? @op1npo #op1 — Niek (@Niekkrieg68) August 3, 2021



Doodzieke Jan Rot wil je even opschieten, er staat een live progamma te wachten aldus Erik Dijkstra..#op1 @op1npo #op1npo — Tessa Diamond (@TessaDiamondAMS) August 2, 2021



Als je dan het lef hebt om tegen Jan Rot te zeggen , graag opschieten want we hebben hierna een live uitzending en daarna komt eerst 5 min reclame dan snap je echt niet waar het om gaat in het leven ! #erikdijkstra #op1 #janrot — OB (@schaatsjes) August 2, 2021



Erik Dijkstra tegen stervende onsterfelijke Jan Rot of die ff wil opschieten, na de reclame komt er namelijk journaal. Kan Natasja Gibbs dat hele #op1 niet 8 dagen per week overnemen? — 𝙎𝙪𝙧𝙡𝙖𝙡𝙪𝙣𝙚 💉😷⭕ (@carelris) August 2, 2021

Maar het is niet alleen de opmerking over de tijd die steekt bij Op1-kijkers. Even eerder vroeg Dijkstra namelijk aan Rot of hij hoopt dat „de verkopen toenemen”. „Gekke vraag misschien”, zei hij er nog wel bij. En volgens kijkers is dat inderdaad een heel gekke vraag. Toch zijn er genoeg mensen die het kwetsbare muziekmoment wisten te waarderen.



Erik Dijkstra tegen Jan Rot, die ongeneeslijk ziek is. "Gekke vraag misschien, maar dat je verkopen toenemen, hoop je daar ook op?" JA ERIK DAT IS EEN GEKKE VRAAG!#op1 #Op1npo — Johannes Prakken 🇳🇱🇪🇺 (@JohannesPrakken) August 2, 2021



Zeer heftig voor Jan Rot @janrot en zijn nog jonge gezin. Ik heb dat in 2019 met mijn lieve moeder ook meegemaakt. Als donderslag bij heldere hemel. Ik wens hem echt alle sterkte, kracht en liefde. #Op1 #Op1npo flink dat hij bij Op1 zit. Heel veel sterkte!! — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) August 2, 2021



Brok in de keel bij een mooi detail in OP1 bij het slechte nieuws van Jan Rot: Ellen van Langen die op de achtergrond een traantje wegpinkt.

Maar waarschijnlijk komt dat ook door mijn doorgemaakte keelkanker. — Bert Mulder (@BertMulderCWZ) August 2, 2021

