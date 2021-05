Rob Kemps draait lekker door: dit najaar als presentator op SBS6

Dat Rob Kemps de harten heeft gestolen van menig televisiekijker, werd wel duidelijk tijdens De Slimste Mens, waar hij als meest sympathieke winnaar ooit uit de bus kwam. Dat ontging ook Talpa niet en Kemps debuteert nu bij SBS6, waar hij The Wheel gaat presenteren.

Dit najaar presenteert Rob Kemps het spelprogramma The Wheel op SBS6. In deze van oorsprong Engelse feel good quiz draait alles letterlijk om een groot ronddraaiend wiel op een even gigantisch podium met zeven BN’ers en drie kandidaten die de strijd met elkaar aangaan. De willekeur van het wiel maakt dat het verloop van dit energieke spel nooit te voorspellen is.

Totale ‘wielekeur’ bij The Wheel

Onder leiding van Rob Kemps, die dus niet de nieuwe verkenner wordt, strijden drie kandidaten tegen elkaar in The Wheel, een splinternieuwe kennisquiz die gedomineerd wordt door de onvoorspelbaarheid van een gigantisch wiel. In het midden van het wiel is slechts plek voor één kandidaat, die het spel speelt zolang hij goede antwoorden geeft. Geeft hij een fout antwoord, dan bepaalt The Wheel wie de volgende vraag mag spelen.

De kandidaten staan er niet alleen voor. Ze krijgen hulp van zeven BN’ers op het wiel die, ieder met hun eigen expertise, proberen de spelers naar de overwinning te brengen. Maar The Wheel bepaalt welke BN’er de kandidaat bij de vraag mag helpen, ook als dit niet zijn expertise is. Totale ‘wielekeur’ dus.



Neighbours making a triple appearance on the new BBC quiz, “The Wheel” tonight, with Jason Donovan and Richard Arnold appearing and a question about the show! pic.twitter.com/3dNYROIqUQ — NeighTweets (@NeighTweets) November 28, 2020

Rob Kemps op SBS6

Rob Kemps reageert op z’n Rob Kemps over z’n debuut bij SBS6 als presentator. Enthousiast dus. „Een mooiere start van mijn nieuwe televisie-avontuur kan ik me bijna niet voorstellen. Ik ken The Wheel van de BBC en ik heb veel zin om er, letterlijk, mijn eigen draai aan te geven. Ik kan niet wachten om de komende maanden met deze grootse spelshow aan de slag te gaan.”

Directeur Televisie Marco Louwerens is blij met de nieuwste SBS-aanwinst. „Toen ik Rob begin dit jaar over The Wheel vertelde was zijn interesse meteen gewekt en wist ik direct dat hij dé man was voor dit nieuwe, grootse spelprogramma.”