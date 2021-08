Sifan Hassan gaat nog één keer voor goud en draagt vlag bij sluitingsceremonie Spelen

Sifan Hassan draagt zondag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympisch Spelen de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion van Tokio binnen. Dat maakte chef de mission Pieter van den Hoogenband bekend.

„Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, zei Van den Hoogenband. „Ze heeft op een weergaloze manier olympisch goud gewonnen op de 5000 meter. En dat enkele uren nadat ze, ondanks een val, haar serie op de 1500 meter won.”

‘Prachtig beeld van Hassan’

Van den Hoogenband zei dat hij het een prachtig beeld vond hoe Hassan na de winst op de 5000 meter onder de Nederlandse vlag een momentje voor zichzelf nam. „En toen ik zag hoe ze reageerde toen ik haar vroeg om de vlag te dragen, wist ik dat dit een heel goede keuze was. Volgens mij kunnen wij ons als TeamNL geen betere sportvrouw wensen om namens ons de vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie.”

Een eer

„Ik vind het een eer dat Pieter mij vroeg. Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties”, reageerde Hassan. „Maar ik kijk er wel echt naar uit om zondagavond met de vlag het stadion in te lopen. We hebben hier hele mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters.”

Bij de openingsceremonie op 23 juli droegen Churandy Martina en Keet Oldenbeuving de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion van Tokio binnen. De 37-jarige atleet, die begon aan zijn vijfde Spelen, was de oudste Nederlandse atleet in Tokio, de 16-jarige skateboardster de jongste.

Hassan gaat voor goud op de 10.000 meter

Hassan won afgelopen maandag op de 5000 meter het eerste atletiekgoud voor Nederland sinds Ellen van Langen op de Spelen van Barcelona in 1992. Ze veroverde vrijdag met brons op de 1500 meter haar tweede medaille van deze Spelen. Vandaag loopt zij eerst nog de 10.000 meter, om 12.45 uur Nederlandse tijd. Ze gaat wederom voor goud. Op de 1500 meter pakte ze brons, wat haar alleen maar zelfverzekerder maakt vandaag die gouden plak te scoren. „Als ik nu ook goud op de 1500 meter had gewonnen, was ik denk ik niet meer goed gemotiveerd voor de 10.000 meter. Maar nu wel: nu wil ik het afmaken. Misschien loop ik wel een wereldrecord. Ik zeg 90 procent kans dat ik goud win op de 10.000 meter.”

‘Brons geeft extra energie’

Hassan geeft toe dat haar lijf wel heel erg moe is na de vijf races die ze al liep op de Olympische Spelen. Ze moest drie keer een 1500 meter lopen en twee keer de 5000 meter. „Ik ben moe, maar het maakt me niet uit hoe ik me voel”, vertelt ze na afloop van de 1500 meter. „Morgen gaat het beter. Het is goed dat het zo is gelopen vandaag. Die bronzen plak geeft me de energie om voor goud te gaan op de 10.000 meter.”