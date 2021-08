Messentrekker Tokio woedend vanwege ‘gelukkig uitziende vrouwen’

Een man in Japan heeft vrijdagavond zeker tien mensen met een mes verwond in een trein in Tokio. De inmiddels aangehouden 36-jarige verdachte vertelde de politie dat hij woedend werd toen hij vrouwen zag die er „gelukkig uitzagen” en hen daarop wilde vermoorden, meldden Japanse media zaterdag.

De man lijkt volgens de berichtgeving psychisch compleet in de war. Volgens het dagblad Sankei zei de verdachte tegen de politie: „Zes jaar geleden bekroop me voor het eerst het gevoel dat ik vrouwen wilde vermoorden die er gelukkig uitzagen. Het maakte niet uit wie; ik wilde gewoon veel mensen vermoorden.”

Volgens Japanse media liepen de meeste slachtoffers lichte verwondingen op. Een vrouw raakte zwaargewond aan haar rug, maar zij verkeert niet in levensgevaar.

Station

De aanval vond plaats bij een station in het westen van Tokio. De machinist maakte – nadat hij was gewaarschuwd over de aanval – een noodstop. Passagiers vertelden aan de Japanse nationale omroep dat mensen in paniek probeerden om in andere rijtuigen te komen. „Er waren veel mensen met bloed op hun kleren, die in paniek wegrenden”, zei een student tegen de krant Mainichi Shimbun.

De verdachte maakte van de verwarring gebruik door uit de trein te springen en over het spoor weg te rennen. Hij werd ongeveer een uur later in een winkel in de buurt gearresteerd. Rechercheurs vonden in de trein een keukenmes.

Geweld in Japan

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. Zo reed in juni 2008 in Tokio een man in een vrachtwagen in op een menigte, sprong uit het voertuig en begon voetgangers neer te steken. Daarbij vielen zeven doden.