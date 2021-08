Marathonloper die waterflesjes omgooide, legt uit hoe het écht zit

Grote kans dat je het wel voorbij hebt zien komen dit weekend: beelden van een marathonloper die zijn concurrenten geen waterflesje gunde. Tenminste, zo leek het misschien. De Fransman, Morhad Amdouni, reageert nu zelf en legt uit dat het anders zit.

‘Diskwalificeren!’, ‘Twee jaar schorsen’ en ‘Gelukkig geen medaille voor die mafkees’. De reacties op social media over de ‘actie’ op de slotdag van de Olympische Spelen logen er niet om. Marathonloper Morhad Amdouni, die uiteindelijk zeventiende werd op de marathon, probeerde na 28 kilometer bij een waterpost een flesje water te grijpen. Pas bij de laatste had hij raak. Doordat hij de andere (zeg) twintig pogingen misgreep, hadden de mannen die in hoog tempo achter hem liepen niets.



Franse marathonloper Morhad Amdouni gooit waterflesjes om

Onsportief, zo was het oordeel van veel kijkers. De temperaturen in het Japanse Sapporo zijn hoog, dus hydrateren was van cruciaal belang. Maar onsportief was het allerminst bedoeld, laat de topsporter weten.

„Om een einde te maken aan de discussie, plaats ik deze video om te begrijpen wat er is gebeurd”, schrijft Amdouni op Facebook. „Om ervoor te zorgen dat de flesjes koel blijven, worden ze geweekt in water. Daardoor worden ze erg glibberig. Maar het is duidelijk dat ik eentje probeer te pakken vanaf het begin van de rij.”





Velen kunnen zijn redenering volgen. „Hij is zo uitgeput dat hij nauwelijks controle over zijn arm en hand meer heeft” en „Kijk eens goed naar zijn hand die steeds probeert om een waterflesje te pakken. Eerlijk gezegd hebben we tegenwoordig echt ruzie om niets”. Toch zijn er ook mensen die Morhad Amdouni niet geloven. Want: „Waarom lukt het je bij het laatste waterflesje opeens laatste wel?”.

Abdi Nageeye knap tweede

De marathon op de slotdag van de Olympische Spelen bezorgde TeamNL nog een zilveren medaille. De Nijmeegse Abdi Nageeye leverde een knappe prestatie, en kwam na 42 kilometer als tweede over de finishlijn. Ook dat leverde overigens memorabele beelden op: Nageeye nam de Belgische Bashir Abdi op sleeptouw en deed er alles aan om te zorgen dat Abdi brons kon pakken. Met resultaat. „Zo blij voor België en Nederland”, zei Nageeye na afloop enthousiast tegen de camera’s van de NOS. De Keniaan Eliud Kipchoge pakte het olympisch goud.



Succesvolste Spelen

Inmiddels zit het erop en kan Nederland terugkijken op een prachtig resultaat. Het zijn met 36 stuks eremetaal de meest succesvolle Spelen ooit voor ons land. Atlete Sifan Hassan was één van de absolute uitblinkers. Fans van haar zijn een petitie gestart en doen een oproep tot een huldiging.