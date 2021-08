7 Netflix-documentaires over bewust leven en het klimaat

Het klimaat is een hot issue. Dat is het al jaren, maar sinds het nieuwe klimaatrapport is het nu écht code rood voor de mensheid. Zeven documentaires op Netflix over bewust leven en klimaatverandering.

Netflix staat vol briljante docu-series en losse documentaires. Zo heeft deze top 7 een 100% score op Rotten Tomatoes en blinkt de streamingdienst uit in true crime.

Netflix-documentaires over klimaat en bewust leven

Maar vandaag richten we ons op het klimaat en bewust leven. Want dat is nodig, en nu echt. We zouden zeggen: laat je inspireren en probeer je steentje op wat voor manier dan ook bij te dragen aan een duurzamere wereld.

1. Brave Blue World

Waterbeheer gaat de komende decennia noodgedwongen een belangrijke rol spelen. In de interessante documentaire Brave Blue World worden nieuwe innovaties verkend uit vijf verschillende continenten, van hergebruik tot het opwekken van energie. Een docu die een groot probleem blootlegt, maar tevens hoop biedt.

Nu te zien op Netflix.

2. A Life on Our Planet

In A Life on Our Planet, over de invloed van het snel veranderende klimaat op moeder natuur, blikt David Attenborough terug op het verleden en vooruit op de toekomst. Als je de Netflix-documentaire halverwege wil uitzetten uit angst voor een acute depressie, raden we je aan om toch even door te zetten. Het einde is hoopvol. Check deze vijf redenen om de docu te kijken.

Nu te zien op Netflix.

3. Kiss the Ground

Wetenschappers en betrokken beroemdheden laten zien hoe de grond van de aarde de sleutel kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet. Deze documentaire, ondanks de complexe materie begrijpelijk voor iedereen, moet je gezien hebben. Lees hier meer over de docu, die aan elkaar wordt gepraat door acteur Woody Harrelson.

Nu te zien op Netflix.

4. Seaspiracy

Klimaatontkenners wijzen je waarschijnlijk op een paar hiaten en een eenzijdige blik in deze Netflix-documentaire. Feit is dat de visserij een verrassend grote impact heeft op de natuur en het klimaat. In Seaspiracy, de opvolger van Cowspiracy, komt dat pijnlijk duidelijk naar voren. Je wordt niet vrolijk van deze documentaire, maar het zet je wel aan tot een bewustere manier van leven. Must-see.

Nu te zien op Netflix.

5. Breaking Boundaries

David Attenborough en wetenschapper Johan Rockström onderzoeken de ineenstorting van de biodiversiteit op aarde en hoe deze crisis nog kan worden afgewend. “Ik word niet depressief. Ik word boos”, zegt David Attenborough in de documentaire. Kijk, en laat je inspireren door de urgente boodschap van de Britse bioloog en televisiemaker.

Nu te zien op Netflix.

6. Minimalism

Een van de belangrijkste en goedkoopste wapens van de mens tegen de opwarming van de aarde is minderen. Minder spijkerbroeken kopen, minder vliegen, minder vlees eten en vul de rest maar in. In de documentaire Minimalism worden mensen geïnterviewd die het Amerikaanse ideaal afwijzen dat materialisme gelukkig maakt. Na deze docu denk je langer na voordat je zomaar iets koopt.

Nu te zien op Netflix.

7. Chasing Coral

Netflix Original Chasing Coral is de opvolger van Chasing Ice. Meer dan 650 uren zijn er geschoten om jou een beeld te geven van de buitenaards mooie onderwaterwereld op deze planeet, maar ook de verwoesting door het snel veranderende klimaat komt uitgebreid aan bod.

Nu te zien op Netflix.