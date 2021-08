Nog éven nagenieten: dit zijn de meest opvallende momenten van Tokio 2020

Helaas, de Olympische Spelen van Tokio zijn alweer voorbij. Gelukkig hoeven we maar drie jaar te wachten, want in 2024 strijkt het hele circus alweer neer in Parijs. Maar laten we eerst nog even nagenieten van de afgelopen weken. Aan de hand van de vijf meest opvallende momenten blikken we nog één keer terug op Tokio 2020.

Meest opvallende momenten van Tokio 2020

De Olympische Spelen van Tokio kenden talloze bijzondere en opvallende momenten. Zo werd er veel gelachen, maar ook veel gehuild. Hieronder vijf indrukwekkende sportverhalen.

Sifan Hassan gaat onderuit, maar wint alsnog

Sifan Hassan is zonder twijfel dé koningin van Tokio. De 28-jarige atlete leverde een ongekende prestatie door op drie verschillende afstanden een medaille te pakken. De 28-jarige atlete pakte naast het goud op de 5000 meter en het brons op de 1500 meter ook het goud op de 10.000 meter. De gouden medaille op de 5000 meter maakte de meest indruk, want ze ging eerder op de dag nog onderuit, tijdens de series van de 1500 meter.

Niek Kimmann met gebroken knieschijf naar goud

Niet alleen Sifan Hassan knokte zich na een valpartij naar het goud. Ook Niek Kimmann flikte het. Tijdens de training knalde hij met zijn BMX vól op een overstekende official. Kimmann liep daarbij een scheurtje in zijn knieschijf op, maar maakte zich vooral zorgen om de official. Het leverde hem veel complimenten op, maar gelukkig kon hij zelf ook verder. Wat heet! Kimmann pakte mét een gebroken knieschijf het goud. Wat een prestatie!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I think it’s fair to say that if you’re an official at the Olympic BMX racing the one thing you should know is to look both ways before crossing the track. pic.twitter.com/DwhQYPP2xP — Alex (@MarklewA) July 26, 2021

Shanne Braspennincx verrast vriend en vijand tijdens Tokio 2020

We zijn nog niet klaar met de Nederlandse doorzetters, want ook achter de gouden medaille van Shanne Braspennincx schuilt een indrukwekkend verhaal. Ze pakte verrassend het goud op de keirin, maar overwon vooral haar verleden. In 2015 belandde Braspennincx nog met een hartinfarct in het ziekenhuis. Er werd gevreesd dat ze nooit meer op hoog niveau zou kunnen fietsen. Toen duidelijk werd dat het infarct niets te maken had met haar topsportcarrière, maar met een genetische afwijking, herpakte Braspennincx haar training. En de rest is geschiedenis…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leaving the Olympic Izu Velodrome today with a very special feeling. Still processing what happened this week 🤯 But first let’s go home! 🤘🏼 pic.twitter.com/e15XXY1MKh — Shanne Braspennincx (@ShanBras) August 8, 2021

Bevriende hoogspringers delen het goud

Het zijn geen Nederlanders, maar dat maakt het niet minder mooi. Hoogspringers Gianmarco Tamberi en Mutaz Essa Barshim besloten het goud te delen tijdens Tokio 2020. De twee vrienden konden ook kiezen voor een zogenaamde jump-off, maar wilden liever samen juichen. De twee waren dan ook uitzinnig van vreugde.

Veelbesproken Simone Biles pakt toch nog een plak

Simone Biles kon de torenhoge verwachtingen niet waarmaken tijdens Tokio 2020. De Amerikaanse turnster wordt gezien als dé superster van de sport, maar bezweek in Tokio aan de druk op haar schouders. Ze meldde zich voor diverse onderdelen af en dat leverde haar flink wat kritiek op. Op de slotdag pakte ze toch nog brons op de balk: misschien wel haar moeilijkste en daarmee mooiste prestatie ooit.