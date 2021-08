Prachtig resultaat: Abdi Nageeye pakt nog even zilver op de marathon

Omdat het de laatste dag van de Olympische Spelen was, mag het nog niet zomaar voorbijgaan: Abdi Nageeye heeft vannacht een prachtige prestatie geleverd op de Olympische Spelen in Tokio. Hij won namens TeamNL zilver op de marathon!

Abdi Nageeye (32) won voor het eerst sinds 1980 (Gerard Nijboer) een medaille op de marathon. Hij werd tweede tijdens de marathon in Sapporo. Zijn tijd was 2 uur, 9 minuten en 58 seconden; helemaal een megaknappe prestatie als je bedenkt dat het er bloedheet was. Alleen Eliud Kipchoge (Kenia) presteerde beter met een tijd van 2 uur, 8 minuten en 38 seconden. Nageeye bracht Nederland de achtste medaille in de atletiek, terwijl niemand eigenlijk rekende op een medaille voor Nederland tijdens de Olympische marathon.

Abdi Nageeye en Bashir Abdi

Helemaal leuk: Abdi Nageeye gaf nog een oppepper aan een vriend van hem, de Belgische Bashir Abdi in de laatste meters voor de finish. Samen sprintten de Nederlander en de Belg zo langs de verbaasde Keniaan Lawrence Cherono. Voor Nageeye is de uitslag op de marathon tijdens deze Spelen in Tokio de beste uitslag ooit: zijn hoogste positie voor een marathon was tot aan de spelen een vierde plaats op de marathon in Rotterdam in 2019.

Choukoud en Van Nunen

De twee andere Nederlanders op de marathon, Khalid Choukoud en Bart van Nunen, moesten vanwege de hitte helaas opgeven. Choukoud kreeg na 25 kilometer zo’n last van maagklachten dat hij stopte. Tussen de 30 en 35 kilometer kon ook Van Nunen het niet meer aan.