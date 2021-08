Wat het nieuwe klimaatrapport voor Nederland betekent

Het nieuwe klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) legt de vinger op de zere plek. Dat stelt Roosmarijn Knol, meteoroloog bij Weeronline, in gesprek met Metro.

Het IPCC waarschuwt in het nieuwe klimaatrapport vooral voor de drie grote pijnpunten van klimaatverandering: opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel én meer extreem weer. „Dat weten we natuurlijk al een tijd lang”, begint Knol. „Maar het rapport benadrukt nog maar eens dat de mens een groot aandeel heeft in de klimaatverandering. Dat is misschien confronterend, maar wel nodig om iedereen weer op scherp te zetten.”



ClimateChange 2021: the Physical Science Basis – provides the most updated physical understanding of the climate system and #climatechange, combining the latest advances in climate science, and multiple lines of evidence. ➡️ https://t.co/uU8bb4inBB

➡️ https://t.co/4t8uyqoLXN pic.twitter.com/bUN6fQcjWY — IPCC (@IPCC_CH) August 9, 2021

Klimaatverandering nu al merkbaar in Nederland

Het waarnemen van de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel is voor de gemiddelde Nederlander wat lastig, maar Knol benadrukt dat we al steeds vaker extreem weer ervaren. „De watersnood in Limburg is natuurlijk een duidelijk voorbeeld, maar de afgelopen drie zomers waren óók extreem. Niet nat, maar juist droog en warm. Dat gaan we de komende jaren nog veel vaker meemaken.”

Nederland is kwetsbaar, want ons landje ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. „Dat gaat ons de komende 30 tot 50 jaar echt parten spelen”, waarschuwt Knol. De Noordzee kunnen we naar verwachting voorlopig nog wel buiten de deur houden, maar we zijn natuurlijk wél het afvoerputje van diverse grote rivieren. Bovendien kunnen we de dijken niet oneindig blijven ophogen en versterken. Er moet een structurele oplossing komen.

Klimaatrapport moet leiden tot internationale samenwerking

En juist daarom is het nieuwe rapport van het IPCC zo belangrijk, stelt Knol. „Het is een globaal probleem. Alle schouders moeten eronder. Als Nederland zijn we afhankelijk van internationale samenwerking. Omdat we zelf maar een beperkte invloed hebben én omdat we kwetsbaar zijn.” De meteoroloog beseft dat internationale samenwerking vaak erg traag op gang komt. „Daarom is dit rapport een welkome wake-up-call. Het is een hot item, want iedereen heeft het erover. Laten we hopen dat er ook wat mee gedaan wordt.”

