Oud-Ajacied Bryan Roy vervolgd om tweet aan Rutte: ‘Headshot krijgtie’

„Headshot krijgtie straks”, is wat oud-Ajacied Bryan Roy reageerde op een tweet van iemand anders. „We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte”, schreef die andere persoon in april. Vanwege de reactie van Roy, die op zijn minst als bedreiging kan worden gezien, moet hij volgende maand voor de rechter verschijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het nieuws na berichtgeving van Het Parool.

De politie heeft Roy vanwege de tweet verhoord, laat het OM weten. Er liep een onderzoek naar de zaak, dat is inmiddels afgerond. In september moet Roy voor de politierechter verschijnen. Hij kwam in zijn loopbaan 32 keer uit voor het Nederlands elftal.

Op sociale media barsten de reacties weer eens los, en die lopen uiteen van steunbetuigingen naar „wie is dat?” en sterke afkeuringen. Anderen vragen zich af waarom juist Bryan Roy vervolgd wordt, terwijl bedreigingen via social media, helaas, veelvuldig voorkomen. Toch is de algemene tendens: „Hoe haal je het in je hoofd?”



Bedreigingen via SM vind ik sowieso niet okay, maar waarom wordt Bryan Roy vervolgd, terwijl bijna ieder ander er mee wegkomt? Alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen. #Rutte — deon (@dyonisius64) August 6, 2021



Goed dat Bryan Roy vervolgd wordt. Zo’n tweet, dat haal je toch niet in je hoofd! — J (@JRienke) August 6, 2021

Dit is niet de eerste keer dat er ophef is rond Bryan Roy. Wie zijn twitterpagina bekijkt, ziet meerdere tweets over dit onderwerp. Zo tweette hij gisteren nog: „Met je poten van kinderen afblijven Hugo de Jonge. Wat een hond is dat zeg.” Begin mei noemde hij de demissionair zorgminister zelfs ‘een nazi’. Daarnaast verspreidt hij vaak tweets die ingaan op complottheorieën.