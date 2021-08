Remy Bonjasky bij Humberto over vaccineren: ‘Wil niet zomaar een goedje laten inspuiten’

Bij Humberto ging het gisteren over de discussie rond de vaccinaties. Gisteren waren #PrikSpijt en #PirkDwang trending, wat al heel wat zegt over hoe een klein deel van de Nederlandse bevolking erin staat. Intensive care-arts Diederik Gommers en Peter Schouten gaven hun mening over de vaccinaties. Daarop keerde presentator Humberto Tan zich naar oud-kickbokser Remy Bonjasky, die zich niet laat vaccineren.

„Hoe zie jij dat, Remy?”, vraagt Tan aan hem. „Ik vind het moeilijk als ik dit zo aanhoor. Ik heb Covid-19 gehad, in december, en voelde helemaal niks. Ik moest thuisblijven, maar heb gewoon tien dagen lang gesport en geen symptomen gehad.” Verder vertelt de sporter dat hij zijn leven lang al sport en zich gezond voelt.

‘Ga eens sporten, eet minder troep’

„Ik zou het erg vinden als ik iemand anders zou besmetten. Maar dat ik me gedwongen moet laten inspuiten met een goedje, dat vind ik moeilijk. Ik krijg het gevoel dat de maatschappij nu zegt ‘laat je nou maar gauw prikken, dan kunnen we alles gewoon weer gaan doen‘.” Volgens Bonjasky had de overheid meer moeten inzetten op leefstijl. „Ze hadden moeten zeggen: ‘Ga eens sporten, eet minder troep.” Dan heb je volgens hem al een voorsprong voordat je überhaupt op de ic terechtkomt.



@RKBonjasky heeft corona gehad en wil niemand besmetten. Maar hij wil zich niet 'zomaar met een goedje laten inspuiten.' "Toch moet ik eraan geloven als ik in september wil trouwen en als ik op vakantie wil." #Humberto — Humberto (@HumbertoRTL) August 5, 2021

Advocaat Peter Schouten springt even in: „Als jij niet gaat sporten, wordt een ander daar niet dikker van. Dus dat is iets heel anders.” Maar volgens Bonjasky is dat niet helemaal waar. „Ik denk dat we niet met z’n allen moeten denken dat het met dat goedje allemaal klaar is. Want ik zie veel mensen die zeggen ‘ik heb twee prikken gehad’, en dan”, zegt Bonjasky, gevolgd door een rookgebaar.

„Maar Remy, het is geen goedje, hè, het is een wetenschappelijk ontwikkeld vaccin”, zegt Schouten. „Nee, maar ze roken wel door, ze eten wel verkeerd voedsel”, kaatst Bonjasky terug. „Ik vind alleen dat mensen niet moeten denken ‘we hebben de vaccinatie gehad, het is nu klaar’. We hadden vanaf het begin, toen de problemen begonnen, moeten zeggen: ‘We hebben al die tijd ongezond geleefd, laten we nu proberen gezond te leven’.”



Een vaccin ontwikkeld door de beste wetenschappers. Remy Bonjasky noemt het “ een goedje” #humberto — Katie Rood (@katierood1) August 5, 2021

‘Meer focus op levensstijl, niet op vaccin’

Humberto keert zich naar de medisch professional in de zaal, Diederik Gommers. „Is dat een van de oplossingen, levensstijl?” Volgens Gommers is dat deels waar: „Je kunt niet ontkennen dat zwaarlijvigheid een van de risico’s is. Die mensen zien we meer op de intensive care, dus ja, dat kun je zeggen. Maar er belanden ook gezonde mensen op de ic.”

Tot slot richt Humberto zich weer naar Bonjasky: „Jij noemt het een goedje, dus je hoeft het niet, toch?” De sporter beaamt dat, maar „ik weet dat ik er uiteindelijk aan zal moeten geloven. 11 september wil ik trouwen in Italië. We nemen zestig mensen mee en we hebben dat al twee keer uit moeten stellen vanwege corona. Maar nu staat Italië op geel en komt het feest in gevaar. Ik houd mijn hart vast. Uiteindelijk wil ik ook op vakantie en dan moet ik waarschijnlijk wel dat goedje nemen.” Maar, zegt Humberto: „Tegen heug en meug.”

Steun voor pleidooi van Bonjasky

Humberto-kijkers kunnen zich veelal wel vinden in het pleidooi van Bonjasky over vaccineren. Dat de overheid zich meer had moeten richten op levensstijl en gezond zijn, vinden velen een goed punt. Een kleine greep uit de reacties:



#humberto Remy Bonjasky heeft een heel belangrijk punt, ze hadden veel harder in moeten zetten op het belang van een goede lifestyle — wortelwinter (@wortelwinter) August 5, 2021



Remy Bonjasky tot nu toe super verwoord waarom hij niet #gevaccineerd wil worden en dat men zelf doormiddel van leefstijl en voeding covid een paar stappen voor kan zijn! Hou dat vast held! #humberto — Raymond (@raymondtenhag) August 5, 2021



Kijk, zo werkt dat: topfitte Remy Bonjasky heeft #Covid_19 gehad en er -in quarantaine- niks van gemerkt! Hij houdt een zinnig betoog bij #Humberto over gezond eten & sporten & geeft aan helemaal geen zin te hebben in het goedje in z’n lijf! — kaapsviooltje (@kaapsviooltje1) August 5, 2021

