Mentale klachten Candy Jacobs na quarantainehotel: ‘Ik durf niet in een lift’

De olympische droom van skateboardster Candy Jacobs klapte in één keer in elkaar door haar positieve coronatest. Tien dagen zat ze opgesloten in een quarantainehotel dat ze als „erger dan de gevangenis” bestempelt. Aan tafel bij Humberto vertelt ze dat ze nog steeds worstelt met een mentale nasleep van haar quarantaine.

De 31-jarige Limburgse overkwam datgene waar de olympische sporters in Tokio het meest voor vrezen. Dit jaar was het voor het eerst dat skateboarden een officieel onderdeel was op de Olympische Spelen. Iets waar Jacobs een voorvechter van is geweest.

Candy Jacobs vond quarantainehotel gevangenis

Aan tafel bij Humberto deed de skateboardster gisteravond haar verhaal. Voornamelijk de extreem strenge handhaving van de coronaregels en de situatie in het quarantainehotel worden besproken. Cabaretier Dolf Jansen verbaast zich over de toestand in het quarantainehotel „Er zijn mensen in Nederland die over een gevangenis zeggen: ‘Het lijkt wel een hotel’. Dit is toch precies andersom? Dit is toch erger.” En dat beaamt Jacobs. „In de gevangenis had ik het waarschijnlijk iets relaxter gehad. Dan had ik in ieder geval recreatie en af en toe luchttijd. Dat was daar niet.”



Wat sterk en goed verwoord door Candy Jacobs, de pijn van het toekijken vanuit een quarantaine hotel in Tokio. #humberto — Mark Tuitert (@marktuitert) August 2, 2021

De skateboardster legt uit hoe mentaal slopend de weg naar de Spelen toe en de uiteindelijke negatieve test voor haar waren. Ze had al bijna anderhalf jaar amper contact met haar vrienden. Voor haar vertrek naar Tokio deed ze vijf negatieve testen. En na haar reis moest ze zich dagelijks testen in het olympisch dorp. „Drie dagen negatief en nergens last van.” Totdat haar coach vertelde dat ze toch positief getest was. „Ergste scenario dat kon gebeuren.”

Jacobs over mentale worsteling bij Humberto

En dan begint na het instorten van haar olympische droom de strenge quarantaineprocedure. „Niemand durft je aan te kijken. En iedereen komt in marsmanpakjes.” En dat was voor haar een mentale uitdaging. „Het menselijke aspect gaat er van af. Ik was zelf niet meer een persoon. Ik was iemand die orders op moest volgen. Dus ik kwam mezelf keihard tegen.”

Dat zag ze ook bij andere positief geteste sporters gebeuren. „Je zag dat ze op dag drie of vier hun identiteit verloren.” En dat is volgens de skateboardster een kwalijke zaak. „Hoe ver kun je iemand pushen totdat ze knappen?”



Één brok kwetsbaarheid en kracht, Candy Jacobs.

Intelligentie spat er van af!#Humberto — Jaap de Graaf (@JaapdeGraaf) August 2, 2021

Humberto Tan: ‘Ben je geknapt?’

„Ben je geknapt?”, vraagt presentator Humberto Tan. „Ja, gedeeltelijk wel. Ik heb iedere dag geprobeerd iets te doen. Maar ook een gegeven moment wilde ik ook geen contact meer met andere mensen. Ook mensen die belden, ik wilde gewoon onder een steen wegkruipen.”

„Het is nu nog steeds best lastig” , zegt de skateboardster. „Mentaal vooral. Ik durf bijvoorbeeld niet meer in de lift.” Een verbaasde Tan vraagt: „Dat komt door die opsluiting?” Dat beaamt ze. Ze vertelt over een flauwgevallen vrouw, waarbij het lang duurde voordat ze hulp kreeg. Daardoor ontwikkelde ze de angst dat als ze vast zou komen in een lift, het lang kon duren voordat er hulp kwam. „Iedereen was bang voor ons.”

Olympische Spelen in Parijs

Haar 10-daagse quarantaine leverde haar gelukkig ook nog positieve ervaringen op. „Ik heb ontdekt dat mijn strijdlust nog groter is dan dat ik dacht.” De topsportster weigert om dit het einde van haar olympische carrière te laten zijn. Ze is vastberaden om naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan. „Ik ga dit verhaal veranderen”, sluit ze af.



Zo trots op jou @Candy_jacobs_ hoe je daar zit en onder woorden brengt wat dit met je heeft gedaan. En alle kracht en rust die jij uitstraalt. Op naar Parijs. Maar nu eerst bijkomen en aansterken. <3 https://t.co/k3kTIRibmO — Elsbeth Teeling (@ElsbethT) August 2, 2021

