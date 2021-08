Veel steun voor Wilfred Genee na familiedrama: ‘Ik denk aan jou!’

Wilfred Genee had als presentator van De Oranjezomer nog maar net plaatsgemaakt om vakantie te vieren, toen hem dit weekend een familiedrama overkwam. Op social media krijgt hij veel steun voor het verlies van zijn vader en – tegelijkertijd – enorme schrik om zijn moeder.

Hélène Hendriks vervangt Wilfred Genee richting de afsluitende zondag als presentatrice van De Oranjezomer. De talkshow op SBS6 scoort de laatste dagen (veel) beter dan de concurrenten Op1 en Humberto (gisteren weer 884.000 kijkers). Dat leverde wat hoon richting Wilfred Genee op. „Normaal beginnen we de uitzending een beetje luchtig”, opende Hendriks gisteravond. „Dat gaan we deze keer niet doen, Johan. Want jij wil als eerste iets zeggen over Wilfred.”

Johan Derksen over Wilfred Genee in De Oranjezomer

„Er zijn wat collega’s van ons die Wilfred Genee van de week wat op de hak hebben genomen. Normaal gesproken is dat niet zo erg, want daar vragen we weleens om. We kunnen er ook wel tegen”, vertelde Johan Derksen op serieuze toon. „Maar Wilfred heeft met hele trieste familieomstandigheden te maken. Het is dus nu niet zo gepast. Zijn moeder is van de trap gevallen en zij was bewusteloos. Wilfreds vader dacht dat ze was overleden en die heeft toen een hartinfarct gekregen. Hij is intussen overleden. Ik vind dat Wilfred even met rust gelaten moet worden.” Hélène Hendriks: „Daar sluiten we ons allemaal bij aan en wensen jou Wilfred, en natuurlijk je hele familie, ontzettend veel sterkte namens ons.” Hier zie je Johan Derksen over Wilfred Genee aan het woord.



Veel steun voor Wilfred Genee op social media

Wilfred Genee werd vervolgens niet met rust gelaten, maar dan wel in de goede zin van het woord. Veel mensen wensen de presentator net als zijn collega’s van De Oranjezomer heel veel sterkte toe. Hier zie je een een kort overzicht, want kijkers schrokken van het nieuws.



@wilfredgenee van harte gecondoleerd met het verlies van je vader. Sterkte! — Gep Jansen (@JansenGep) August 3, 2021



@wilfredgenee heel veel sterkte komende tijd Ik denk aan jou en dit is hartje voor jouw familie voor je vader❤❤❤❤📢 @veronicainside en gecondoleerd🍀 #deOranjezomer @hendrikshelene 🦋🐞🦋🌻🌺🌷🕯🕊 pic.twitter.com/SWTAIf044f — toeterjan (@toeterjan) August 3, 2021



Ik wens Wilfred Genee en zijn familie heel veel sterkte met het overlijden van zijn vader. 🙏 pic.twitter.com/pN4YZp9uUS — 🐞Ladybug🐞 🇮🇱🙏I pray for peace of Israël🙏🇮🇱 (@ladybugstwee_d_) August 3, 2021



Wat een drama in huize Genee, @wilfredgenee gecondoleerd en heel veel sterkte. — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) August 3, 2021



😔 Heel veel sterkte @wilfredgenee — Johan Claessens (@_Johan_C_) August 3, 2021

Sommige mensen hadden het familiedrama blijkbaar niet helemaal in de gaten.



Retweet als jij Helene Hendriks ook leuker vind dan Wilfred Genee #Oranjezomer pic.twitter.com/DmyO9lzwwh — Wim Goorman (@Wgoorman) August 3, 2021

Evert ten Napel kiest De Oranjezomer boven Op1

Nog een opvallend puntje uit De Oranjezomer was gisteravond de aanwezigheid van Evert ten Napel. De inwoner van Klazienaveen kondigde gisteren zijn afscheid als voetbalcommentator aan. Dat is natuurlijk voer voor de actuele talkshows. Evert ten Napel bedankte Op1 vriendelijk en koos voor De Oranjezomer. Dat is pikant: zijn dochter Carrie is namelijk één van de presentatoren van Op1 (gisteravond overigens niet). „Maar”, zei Ten Napel, „nu kon ik lekker met de auto vanuit Klazienaveen naar Otterlo. Dat is 25 minuutjes rijden en zo kom ik ook eens op een vakantiepark.”

Zondag ging het in De Oranjezomer over de aanstelling van Dick Advocaat als voetbalbondscoach van Irak. Een mooie discussie daarover lees je hier.

