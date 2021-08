25 jaar Johan Cruijff ArenA: 15 onvergetelijke momenten

De Johan Cruijff ArenA bestaat zaterdag 25 jaar. Nou ja, eigenlijk de Amsterdam ArenA en Johan Cruijff ArenA bij elkaar opgeteld natuurlijk, want de naam veranderde in 2018. Tijd voor een bescheiden feestje. Metro zet een aantal onvergetelijke momenten op een rij.

De thuishaven van Ajax en korte tijd ook die van de American footballers van Amsterdam Admirals. Concertstadion van heel wat bands van wereldnaam, soms een apart evenement. En éénmalig een zeer bijzondere begrafenis. Dat is de Johan Cruijff ArenA – we noemen hem maar bij de huidige naam – in enkele zinnen. De kosten van de bouw destijds: 140 miljoen, omgerekend in euro’s. Het aantal zitplaatsen nu: 55.500 en daarmee het grootste stadion van Nederland. Al wil Feyenoord daar in de mogelijk toekomstige De Nieuwe Kuip verandering in brengen.

Tot het voorjaar van 1996 voetbalde Ajax in De Meer, in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Op zaterdag 14 augustus werd iets ten zuiden van de hoofdstad het nieuwe onderkomen geopend, de Amsterdam ArenA. Zoals het gaat met alle nieuwe dingen: er was commentaar. Betonbak, ruimteschip, ‘een stadion hééft geen dak’, k*t-veld (in de eerste jaren werden veel grasmatten vervangen), alles kwam voorbij. De kritiek is inmiddels al lang verdwenen.

Zilveren Amsterdammertje opgegraven

Zaterdag, precies 25 jaar later, onthult burgemeester Femke Halsema vanwege het jubileum aan het veld een Zilveren Amsterdammertje. Dat gebeurt in aanwezigheid van een aantal prominenten die deel uitmaken van 25 jaar ArenA. Onder hen: René Froger, Trijntje Oosterhuis, Sjaak Swart, Edwin van der Sar en Johan Cruijff ArenA-directeur Henk Markerink. Waarom een Zilveren Amsterdammertje? Bij de bouw van het stadion werd een Amsterdammertje ter hoogte van de middenstip ingegraven. Dat Amsterdammertje is na 25 jaar ‘verzilverd’ en staat symbool voor 25 jaar ArenA.

Onvergetelijke momenten in de ArenA

Metro verzamelde een aantal onvergetelijke momenten uit 25 jaar Amsterdam- en Johan Cruijff ArenA. Zulke momenten zijn uiteraard willekeurig. Niet iedereen zal alles onvergetelijk vinden. Denk aan Ajax – Tottenham Hotspur, in mei 2019. Iedereen zal weten wat daar gebeurde. Velen zullen het juist zo snel mogelijk wíllen vergeten. Maar onvergetelijk was het wel. Vijftien memorabele ArenA-gebeurtenissen, daar gaat ie.

1. Opening ArenA met koningin en Trijntje Oosterhuis

De Amsterdam ArenA werd op 14 augustus 1996 geopend door de toenmalige koningin Beatrix. Indrukwekkend waren de beelden van Trijntje Oosterhuis die De Zee zong. Frank Rijkaard holde het stadion binnen met een fakkel. Ajax verloor die avond met 0-3 van AC Milan, maar daar maalde eigenlijk niemand om.

2. Eerste concerten: Tina Turner en Michael Jackson

Tina Turner was de eerste artiest die een concert gaf in de Amsterdam Arena. Er volgden grote namen. Al snel was daar ook Michael Jackson, één van de grootste namen die er ooit op het podium stond.

3. Eerste Champions League-finale met Seedorf en Davids

In de ArenA werd in 1998 voor het eerst een Champions League-finale gespeeld. Dat was gelijk ook de laatste trouwens. Clarence Seedorf en Edgar Davids stonden op het veld, maar niet meer voor Ajax. Real Madrid met Seedorf won (1-0) van het Juventus van Davids.

4. Eindelijk: The Rolling Stones in de ArenA

In De Kuip in Rotterdam waren ze al geweest, dus het moest er van komen. The Rollings Stones kwamen in 1998 naar Amsterdam. Ze kwamen terug, onder meer nog in 2017.

5. Heel erg wit: Sensation White

Het eerste dancefestival in de ArenA was Sensation White in 2000. Sensation Black volgde twee jaar later, maar ‘White’ sprong het meeste in het oog. Sensation White werd achttien keer gehouden. Er volgden vele dance-events. Van Best of Armin Only van Armin van Buuren tot heel wat feesten tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE).

6. Het eerste grote toernooi: EURO 2000

Nederland organiseerde in 2000 het Europees kampioenschap voetbal, samen met België. De Amsterdam ArenA kreeg vijf wedstrijden toebedeeld. Oranje speelde in de hoofdstad poulewedstrijden tegen Tsjechië, Denemarken en Frankrijk en werd groepswinnaar. Ook de halve finale tegen Italië werd in Amsterdam gespeeld. Het eindigde in een penaltydrama, Oranje haalde de finale niet.

7. Feest voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima

Kroonprins Willem-Alexander en Máxima trouwden op 1 februari 2002. De avond ervoor kregen zij een muzikaal feest in de ArenA aangeboden. Het Nederlandse volk schonk hen die dag Het Oranjefonds. Onder meer Marco Borsato en Sita Vermeulen traden op. Zij zongen Lopen Over Water, een nummer 1-hit.

8. Mooiste doelpunt in de ArenA: Zlatan!

Johan Cruijff scoorde de allermooiste goal voor Ajax in De Meer (tegen FC Den Haag). Wie maakte de prachtigste in de ArenA? Smaken verschillen, maar velen zullen die solo van Zlatan Ibrahimovic zeggen. Geen groot duel, Ajax – NAC in 2004. Maar dat doelpunt was groots.

9. Herdenking voor 48.000 mensen: André Hazes

Nooit eerder zagen we in Nederland een herdenkingsdienst of begrafenis in een vol stadion. Nooit later ook. 48.000 mensen kwamen, verkleed in het zwart en voorzien van hoeden en sjaaltjes, naar het afscheid van volkszanger André Hazes. De avond in de ArenA was indrukwekkend, oftewel: onvergetelijk. Zoals Zij Gelooft In Mij van Xander de Buisonjé. Op YouTube vind je ook de complete 2,5 uur.

10. Meer dan 40 keer De Toppers

Voor de één een hoogtepunt, voor de ander een dieptepunt. Maar een feit: De Toppers zongen sinds 2005 meer dan veertig (!) keer de ArenA vol. En dan ook echt vol. René Froger, Gerard Joling, Gordon, Jan Smit en Jeroen van der Boom flikten dat in wisselende samenstellingen.

11. Ajax-fan belaagt keeper AZ

Een zeldzaam beeld. Niet fraai (zacht uitgedrukt), maar onvergetelijk. Keeper Esteban werd in een bekerwedstrijd in 2011 op het veld door een Ajax-fan belaagd. Omdat hij zich verweerde kreeg de AZ-doelman nog rood ook. De beslissing van arbiter Nijhuis leverde veel discussie op en AZ stapte van het veld. In een wedstrijd die later alleen voor kinderen werd gespeeld, schakelden de Alkmaarders Ajax uit. Art Rooijakkers zocht dit jaar – tien jaar na dato – voor zijn programma Iedereen Had Het Erover zowel de toen dronken fan als de scheidsrechter op.

12. Onvergetelijke kampioenswedstrijd Ajax

Veel beter nieuws had Ajax aan het einde van dat seizoen in 2011. Ajax – FC Twente werd een kampioenswedstrijd om de vingers bij af te likken. Wie won, was kampioen. De sfeer die 90 minuten lang heerste, is nooit meer overtroffen. Met onderstaande opkomst stonden de Ajacieden eigenlijk al met 1-0 voor. Het werd 3-1.

13. Het debuut in de ArenA van Appie Nouri

Hij gold als hét talent van de Ajax-jeugd. In september 2016 maakte de geliefde Nederlandse Marokkaan zijn debuut tegen Willem II, als vervanger van Ziyech. Brutaal als Abdelhak Nourri was eiste hij de bal op bij een vrije trap. En scoorde. Een jaar later stond hij al niet meer op het veld. Door een hartstilstand tijdens een trainingskamp in 2017 liep Nouri hersenschade op. Niemand zal ooit weten hoever zijn talent ‘Appie’ zou hebben gebracht.

14. Nieuwe naam Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam Arena kreeg in 2018 de naam die talloze Amsterdammers altijd al hadden gewild: de Johan Cruijff ArenA. Ex-Ajacied Frank Rijkaard en kinderen van initiatiefnemer (maar overleden) oud-burgemeester Eberhard van der Laan onthulden de naam en een logo op het stadion.

15. De dreun in de Champions League

Een glansseizoen met als beloning de halve finale in de Champions League in 2019. Uit gewonnen van Tottenham Hotspur met 0-1, in de ArenA tijdens de rust met 2-0 voor. Ajacieden probeerden tijdens die rust massaal een hotel te boeken in finalestad Madrid. Drie doelpunten later – de naam Moura mag je in Amsterdam eigenlijk niet meer noemen – waarvan eentje diep in blessuretijd, zorgde voor een ongelooflijke dreun. Nou ja, bij Ajax en mensen van over de hele wereld die van voetbal houden dan. Totttenham-fans werden gek en dat gold waarschijnlijk ook voor een enkele Rotterdammer. On-ver-ge-te-lijk.

Toetje dan maar?

Marco van Basten en Johan Cruijff samen op het veld van de – toen nog – Amsterdam ArenA. Assist Cruijff, goal Van Basten. Toch een momentje…

Feitje: Een dag voordat de Amsterdam Arena werd geopend, werd Marc Dutroux in België gearresteerd. Ook op die bijzondere gebeurtenis blikte Metro terug.