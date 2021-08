Arrestatie Marc Dutroux 25 jaar geleden: hoe zat het en ‘hoe zit hij nu’?

Het is vrijdag precies 25 jaar geleden dat in België Marc Dutroux werd gearresteerd en in verband gebracht met de verdwijning van zes meisjes. Een arrestatie waardoor heel België opgelucht ademhaalde. Maar dat deden Nederlanders ook, want er werd intens meegeleefd. Hoe zat het ook al weer en hoe is het nu met Marc Dutroux? Of beter: hoe zit hij nu?

Marc Dutroux werd op 15 augustus 1996 ingerekend. Dat gold ook voor zijn vrouw Michelle Martin en de drugsverslaafde helper ­Michel Lelièvre die worden ingerekend. Op 16 augustus wordt ook zakenman en oplichter Michel ­Nihoul aangehouden.

Vijf slachtoffers Dutroux levend aangetroffen

Op 17 augustus worden de lichamen van Julie ­Lejeune en Melissa Russo (beiden 8 jaar) – meisjes die op 24 juni 1995 ontvoerd werden – opgegraven in de tuin van een huis van Dutroux in Sars-la-Buissière. In dezelfde tuin wordt ook het lijk ontdekt van Bernard Weinstein, een Franse kompaan van ­Dutroux. Hij bleek vermoord in het najaar van 1995. Op 22 augustus worden Julie en Melissa begraven.

Twee weken later, op 3 september 1996, graven onderzoekers de lichamen van de 17-jarige An Marchal en de 19-jarige Eefje Lambrecks – ontvoerd in augustus 1995 – op. Zij liggen onder een loods op een terrein in ­Jumet.

Twee meisjes levend gevonden in vieze kelder Dutroux

Een dag voor de arrestatie van misdadiger Marc Dutroux blijken twee van zes ontvoerde meisjes nog in leven. Het gaat om Sabine Dardenne (toen 12 jaar) en Laetitia Delhez (14). Dardenne zat maar liefst tachtig dagen in een kelder onder een van de zeven huizen van haar ontvoerder. Zonder daglicht, zonder goed eten, zonder douche. Zij werd regelmatig verkracht. De laatste negen dagen zit Delhez in dezelfde kelder. Sabine Dardenne schreef later een indrukwekkend boek over haar verschrikkelijke tijd, Ik Was Twaalf En Fietste Naar School. De twee meisjes getuigden in de rechtszaak tegen Marc Dutroux. Hun woorden leverden in België en ook in Nederland enorme verontwaardiging op. Dutroux was vanaf toen bij velen voor altijd een monster en een psychopaat.

Ontsnapt uit de gevangenis

Op 23 april 1998 was er opnieuw een enorme schok. Marc Dutroux bleek te zijn ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Neufchâteau. Vier uur later werd hij in de bossen van de Ardennen door een boswachter opgemerkt en wederom gearresteerd.

Na een proces van acht jaar kreeg Marc Dutroux uiteindelijk levenslag opgelegd. Zijn advocaat Bruno Dayez vindt tot op de dag van vandaag dat helemaal niemand levenslang zou moeten krijgen. In een boek schreef Dayez: „Ik kan het idee niet accepteren dat iemand opgegeven is en simpelweg achter de tralies op zijn dood moet wachten.”

Verzoek om vrijlating lukt Dutroux niet

Voorlopig moet Marc Dutroux – nu 64 jaar – dat wachten op sterven nog wel achter genoemde tralies doen. Zowel in 2013 als 2019 vroeg hij vervroegde vrijlating aan (meer daarover lees je hier). Echter, hij zou op z’n vroegst dit jaar bij goed gedrag en ‘geen enkele kans op herhaling’ de gevangenis mogen verlaten. Deskundigen onderzochten hem vorig jaar. De conclusie: Dutroux is nog altijd een gevaar voor de samenleving en psychopatisch.

Zijn ex-vrouw Michelle Martin (zij zijn in de gevangenis gescheiden) werd negen jaar geleden wel onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Dit onder luid protest van de Belgische bevolking. Martin betrok destijds een klooster.