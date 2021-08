Straks nergens meer anderhalve meter en mondkapjes, maar ook ‘opnieuw een harde boodschap’

Stap voor stap afscheid van de anderhalve meter afstand-samenleving en andere coronamaatregelen. Misschien. De anderhalve meter verdwijnt in het mbo en hoger onderwijs. Zeker. Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig dicht. Zeker. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van de corona-persconferentie van vanavond.

De persconferentie over de coronamaatregelen werd – wederom – door demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge gegeven. De boodschap was enigszins hoopvol. Echter: voorzien van een ‘dikke maar’ en veranderingen die pas over vijf weken ingaan. Ter vergelijking: Groot-Brittannië heeft al vele weken een open samenleving. Het Nederlandse kabinet streeft daar (pas) op 1 november naar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rutte: coranavirus verraste aan het begin van de zomer

„Ik hoop dat u een mooie vakantie heeft gehad of nog krijgt”, begon Mark Rutte de corona-persconferentie. „En vooral een coronavrije vakantie.” Hij ging meteen in op de snelle versoepelingen van de maatregelen aan het begin van de zomer, toen het qua besmettingen faliekant misging. „Het virus verraste ons met een enorme piek aan besmettingen, nadat een groot aantal versoepelingen was doorgevoerd. Dat was een behoorlijke leerervaring.”

Het kabinet trok veel versoepelde maatregelen in. Rutte daarover: „Gelukkig ging het snel beter. Een overgroot deel van de Nederlanders wilde meehelpen, anders was het niet gelukt. We willen ons niet opnieuw laten verrassen. Hoe gaan we desondanks de komende maanden terug naar het oude normaal?”

Stap voor stap afscheid van de anderhalve meter

De premier zegt met betrokken ministers intensief overleg met het Outbreak Management Team (OMT) te hebben gevoerd. „Het OMT-advies is dat we per maandag 20 september stap voor stap afscheid nemen van de anderhalve meter en andere maatregelen.” Veel mensen zullen daar overigens de schouders over ophalen. Een groot deel van Nederland heeft al lang afscheid van de anderhalve meter afstand genomen. Tenzij het ergens verplicht is. Een ander deel van de Nederlanders vindt de afstand eigenlijk wel prima, veilig en zelfs iets ‘voor altijd’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Anderhalve meter, was dat nog in werking?

Daar hield niemand zich nog een reet van aan toch?

Rutte en De Jonge…. 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/b2tDvo1ODV — Jake (@Jake33691721) August 13, 2021

„Het virus is grillig, dus we moesten een afweging maken tussen de coronacijfers en maatschappelijke overwegingen”, zegt Rutte. Dat is gedaan. Voor het onderwijs wijkt het kabinet van het OMT-advies af, de rest is overgenomen. Over de te nemen stappen is hij overigens luid en duidelijk: „Die zijn er hópelijk. Half september vragen we opnieuw advies aan het OMT.” Onderstaande besluiten kunnen dus nog worden teruggedraaid. Daarover volgt op vrijdag 17 september een nieuwe persconferentie.

Coronamaatregelen komende tijd en per 20 september

• 1. Anderhalve meter afstand vervalt per 30 augustus in het mbo en hoger onderwijs. Daarbij horen enkele harde voorwaarden, zoals een maximale groepsgrootte in een ruimte van 75. Grootschalige hoorcolleges kunnen dus niet.

• 2. Op 20 september vervalt de anderhalve meter-samenleving.

• 3. Op die datum hoeven geen mondkapjes meer in het openbaar vervoer te worden gedragen.

• 4. Op 20 september vervalt ook het thuiswerkadvies.

• 5. Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig dicht.

• 6. Ook op 20-09: Voor evenementen met meer dan 75 bezoekers geldt een verplichting van een vaccinatiebewijs of het kunnen overleggen van een negatieve coronatest. Wie kan aantonen het coronavirus het afgelopen half jaar te hebben gehad, mag ook naar binnen. Denk aan horeca, sportwedstrijden, bioscopen en theaters, binnen én buiten.

• 7. Regels voor bioscopen, theaters, horeca en evenementen blijven tot 20-09 zoals ze zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je de commentaren leest op #persconferentie dan is 90% aan het zeuren over het wanbeleid van het kabinet en zgn. vaccinatieplicht. Maar ondertussen zijn dat wel de mensen die niet geprikt willen worden en ons in deze pandemie houden. Dus wmb ook laten betalen voor het testen — Aret Aprahamian (@aretta66) August 13, 2021

„Ik realiseer me dat het voor velen opnieuw een harde boodschap is”, zegt Mark Rutte. „Het werk kan doorgaan, maar met één hand op de rug gebonden. We zullen helpen waar dat nodig is, zoals met de steunpakken tot 1 oktober. Voor nachtclubs en discotheken komen er ook na 1 oktober steunpakketten.”

Denemarken laat de anderhalve meter-samenleving en de verplichte mondkapjes sneller los dan Nederland. Daarover schreef Metro eerder vandaag.

Alle informatie over de nieuwe en toekomstige coronamaatregelen lees je op de website van de Rijksoverheid.