Welke Nederlanders komen in actie op de Olympische Spelen vrijdag 23 juli?

Met de openingsceremonie gaan de Olympische Spelen van Tokio morgen dan toch echt beginnen. Vóór het zover is komen in twee sporten al Nederlandse atleten in actie. Wie mogen morgen aan de bak?

De Oranje Leeuwinnen zijn hun voetbaltoernooi al ‘lang en breed’ begonnen. Gistermiddag verpulverden Lieke Martens, Vivianne Miedema en de anderen bij hun debuut op de Olympische Spelen Zambia met 10-3. Kijkers waren verbijsterd over het bijzonder lage niveau van de Afrikaansen. Maar ook over het feit dat Oranje desondanks drie doelpunten tegen kreeg.

Wie en wanneer tijdens de Olympische Spelen op 23 juli?

Als alles goed gaat, komen achttien Nederlandse sporters de komende nacht en ochtend in Tokio in actie. ‘Als alles goed gaat’, omdat binnen TeamNL al drie leden positief testen op het coronavirus. Candy Jacobs (skateboarden), Reshmie Ooging (taekwondo) en een staflid van de Nederlandse roeidelegatie zijn er al niet meer bij. Fingers crossed voor de rest van ‘Oranje’ dus.

Wie landgenoten in actie wil zien, moet vroeg uit de veren (of heel lang de ogen open houden).

Vanaf 01.30 uur: roeien (vrouwen en heren)

Finn Florijn en Sophie Souwer, series skiff. Florijn om 02.20 uur in serie 6, Souwer om 3.20 uur (ook in serie 6).

Feitje: De vader van Finn Florijn (21) is niemand minder dan olympisch roeilegende Ronald Florijn. Hij was winnaar van goud in 1988 (in de dubbel twee met Nico Rienks) en 1996 (met de Holland Acht).

02.00 uur: handboogschieten (vrouwen)

Gabriela Schloesser, plaatsingsronde.

Feitje: De van oorsprong Mexicaanse Gabriela kreeg vorig jaar maart haar Nederlandse paspoort.

Vanaf 03.30 uur: roeien (vrouwen en heren)

Lisa Scheenaard / Roos de Jong en Melvin Twellaar / Stef Broenink roeien in de series dubbeltwee. De mannen in serie 3 om 3.50 uur, de dames om 4.20 uur (ook in serie 3).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 04.30 uur: roeien (vrouwen en heren)

Series dubbelvier dames: Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen, 4.50 uur in serie 1.

Series dubbelvier mannen: Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten, 4.30 uur in serie 1.

06.00 uur: handboogschieten (heren)

Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler schieten hun pijlen in de plaatsingsronde.

Feitje: De Nederlandse man die de meeste punten bij elkaar schiet in de kwalificatie, mag met Gabriela Schloesser meedoen aan de landenwedstrijd voor gemixte teams. „We kijken naar de vorm van de dag”, zegt bondscoach Ron van der Hoff. „Wie het hoogste schiet in de voorronde, mag de gemengde wedstrijd doen. Dat is wel zo eerlijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we morgen medailles verwachten? Nee, want er wordt nog niet in finales gestreden.

13.00 uur: openingsceremonie

Een leeg stadion. Choreografie op anderhalve meter afstand. Honderd officials als publiek. Misschien oogt het prachtig, misschien is de aanblik wat triest. Maar de openingsceremonie van de Olympische Spelen is na een jaar uitstel eindelijk daar. Churandy Martina en Keet Oldenbeuving (16) dragen voor TeamNL de vlag.

De Nederlandse sportploeg wordt bij de normaal zo spetterende openingsceremonie vertegenwoordigd door 42 atleten en stafleden. Dat is slechts een klein percentage van de ploeg, die uit 288 sporters bestaat. Het team betekent de grootste oranje olympische delegatie ooit (het vorige record was 242 in 2016 in het Braziliaanse Rio). Vanwege corona wordt zo veilig als mogelijk met de atleten omgesprongen. Vandaar de minimale delegatie. Nog een reden: lang niet elke Nederlandse deelnemer is al bij de Olympische Spelen in Tokio aangekomen.

Feitje: De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is een dag voor zijn grote dag ontslagen. De Japanner Kentaro Kobayashi had het evenement moeten regisseren, maar kwam in opspraak vanwege opmerkingen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier.