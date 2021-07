De 10 rijkste mensen op aarde hebben nu allen 100 miljard of meer

Een nieuwe mijlpaal in de Bloomberg Billionaires Index, de lijst met de rijkste mensen op aarde. De volledige top 10 heeft nu per persoon een geschat vermogen van 100 miljard dollar of meer en Jeff Bezos zelfs meer dan 200 miljard. Tijd om deze miljardairs even onder de loep te nemen.

Het vermogen van Microsoft-CEO Steven Ballmer, nummer 10 op de lijst met rijkste mensen op aarde, steeg afgelopen week met met 745 miljoen, waardoor hij de magische grens van 100 miljard heeft gepasseerd.

Het vermogen van de rijkste mensen op aarde

Als de nummer 10 op de lijst al 100 miljard dollar heeft, dan snapt iedereen die kan optellen en aftrekken dat het gezamenlijke vermogen van de tien rijkste mensen op aarde sowieso een biljoen (1 met 12 nullen) is. Nou, tel daarbij nog maar eens 385 miljard dollar op. Gezamenlijk hebben de mannen 1.385.000.000.000 dollar te besteden, vier keer zoveel als nodig is om het wereldvoedselprobleem op te lossen. De top 10 uitgelicht.

1. Jeff Bezos

Geschat vermogen: 206 miljard dollar

Op nummer 1 met de lijst van rijkste mensen ter wereld staat al tijden Jeff Bezos, de voormalige CEO van Amazon. Vooral tijdens het pandemiejaar 2020 maakte zijn vermogen krankzinnige sprongen. Deze visualisatie laat zien hoe rijk hij écht is. Deze week was Bezos weer volop in het nieuws. Onder meer met de jonge Nederlander Oliver Daemen (18) maakte hij een ‘vluchtje’ van 10 minuten naar de dampkring.

2. Elon Musk

Geschat vermogen: 181 miljard dollar

Ha, daar hebben we Elon Musk al, de CEO van Tesla, SpaceX en nog een aantal bedrijven. Afgelopen december pakte hij 9,7 miljard op één dag en in januari wist hij zelfs even Jeff Bezos te passeren op de Bloomberg Billionaires Index, maar dat duurde niet lang. Al vrij snel stond hij weer op plek 2, en nog steeds.

3. Bernard Arnault

Geschat vermogen: 166 miljard dollar

Naast Warren Buffet, waarover later meer, is Bernard Arnault de enige in de top 10 rijkste mensen die niet uit de tech-industrie komt. De oprichter en bestuursvoorzitter van Louis Vuitton Moët Hennessy verdiende afgelopen tijd extra veel door zijn forse investeringen in Pfizer en Moderna.

4. Bill Gates

Geschat vermogen: 148 miljard dollar

Hoeveel de oprichter van Microsoft ook weggeeft via zijn filantropische stichting, zolang hij leeft, zal Bill Gates te vinden zijn in het lijstje met meest vermogende personen op aarde. En toch maakt hij zich zorgen om de Bitcoin.

5. Mark Zuckerberg

Geschat vermogen: 127 miljard dollar

Schijt aan privacy van je klanten, het maakt allemaal niet uit. De aandelen van Facebook stegen dit jaar als een malle, waardoor Mark Zuckerberg zelfs even op plek drie stond. Inmiddels zijn Bill Gates en Bernard Arnault hem weer voorbij.

6. Larry Page

Geschat vermogen: 116 miljard dollar

Ook Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin profiteerden dit jaar van de stijging van tech-aandelen. In april traden ze beiden toe tot de exclusieve club van superrijken, met een vermogen van 100 miljard dollar of meer. Sindsdien zijn de vermogens door blijven stijgen.

7. Sergey Brin

Geschat vermogen: 112 miljard dollar

Sergej Michailovitsj Brin is een van de oprichters van Google Inc. Brin (47) ontmoette aan de Stanford-universiteit in 1995 nummer 6 Larry Page, met wie hij de technologie achter de zoekmachine ontwierp. Niet zonder resultaat.

8. Larry Ellison

Geschat vermogen: 101 miljard dollar

Larry Ellison, medeoprichter van de softwaregigant Oracle, is een goede vriend van Elon Musk. Hij heeft dan ook een belang van 1,75 procent in Tesla. Tel uit je winst.

9. Warren Buffett

Geschat vermogen: 101 miljard dollar

Dan onze favoriet in het rijtje met rijkste mensen op aarde: Warren Buffet. De meesterbelegger verdient zijn geld old school via aandelen. Hij heeft een paar legendarische quotes, zoals „Price is what you pay. Value is what you get” en „Never invest in a business you cannot understand“. Hij heeft dan ook een broertje dood aan crypto. Check zijn vijf heilige aandelen ter inspiratie.

10. Steve Ballmer

Geschat vermogen: 100 miljard dollar

De exclusieve club van mensen met een vermogen van 100 miljard dollar of meer wordt compleet gemaakt door Steve Ballmer, die op het randje balanceert.

Bakken met geld of niet: met dit inkomen ben je volgens onderzoek het meest gelukkig…