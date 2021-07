Verbijstering om tegenstanders van Oranje Leeuwinnen: 10-3

Meedoen is belangrijker dan winnen, was lang het credo bij de Olympische Spelen. Voor de Oranje Leeuwinnen geldt dat bepaald niet, maar voor de tegenstander blijkbaar wel. Zambia werd door ‘onze’ beste voetbalsters vandaag in Japan met 10-3 verpulverd. Veel kijkers reageerden verbijsterd over het niveau dat Zambia op de Aziatische mat legde.

Absurde cijfers. Zo kun je de zege van de Nederlandse voetbalsters tijdens hun eerste wedstrijd ooit op de Olympische Spelen wel noemen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die als eerste Nederlandse afvaardiging in actie kwam op de Spelen in Tokio, versloeg Zambia met 10-3. Vivianne Miedema maakte vier doelpunten in het Miyagi-stadion van Rifu.

Oranje Leeuwinnen gaan voor een medaille

De Oranje Leeuwinnen gaan op hun eerste Olympische Spelen voor een medaille, zoveel is wel duidelijk. In Zambia, de Afrikaanse vertegenwoordiger in het voetbaltoernooi voor vrouwen, troffen ze een ideale tegenstander om aan het vertrouwen te werken. Een goede graadmeter voor de rest van het toernooi was het echter niet. De nummer 104 van de wereldranglijst gaf zoveel ruimte weg en maakte achterin zoveel fouten, dat Oranje bij rust al met 6-1 voor stond. De grootste zege ooit, 13-1 tegen Macedonië in 2009, bleef buiten bereik. Zambia had zich op gelukkige wijze voor de Olympische Spelen geplaatst. Tijdens de eerste twee ronden van de kwalificatie meldden de tegenstander (Angola en Zimbabwe) zich af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Omdat weinig landen aan de Olympische Spelen van Tokio mogen meedoen, kon het gebeuren dat de nummer 2 van de wereld Duitsland in het toernooi ontbreek. Maar Zambia is er dus wel. Het is bijna een wonder dat de niet zo talentvolle voetbalsters drie keer tegen het Nederlands elftal hebben gescoord. Bijna, want aanvalster Barbra Banda kon wél bijzonder aardig ‘ballen’. Zij was verantwoordelijk voor de gehele Zambiaanse productie. Haar laatste twee doelpunten maakte zij overigens pas nadat het al 10-1 voor de Oranje Leeuwinnen stond.

Verbijstering om tegenstand Oranje Leeuwinnen

Op social media meldden veel voetballiefhebbers vol ongeloof dat vanmiddag ze geen idee hadden waar ze naar zaten te kijken. Al was de volgende reactie ‘wat minder’:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vrouwenvoetbal hoort op de Paralympics thuis.#nedzam — Vincent (@fireondemand1) July 21, 2021

Het ging meer om ongeloof over het spelniveau van Zambia en het gemak waarmee Oranje het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen kon beginnen. Zo’n tegenstander hoort aan zo’n evenement niet te kunnen meedoen, zo is de mening van velen. Maar ja, meedoen is…

Hieronder lees je nog enkele reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Welke sport was dit eigenlijk? Nooit eerder zoiets gezien!#ZAMNED #Olympics2021 #NEDZAM — De Advocaat van Aad (@AdvocaatvanAad) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Olympische Breedtesportspelen zijn begonnen! #nedzam — Edwin Struis (@struisvanhuis) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar zit ik in godsnaam naar te kijken 😂, dit is zo ongekend slecht #nedzam #2020TOKYO — Gianni Kindermann (@Kindermann180) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De slogan van de Olympische Spelen is toch ook 'meedoen is belangrijker dan winnen?' Wat dat betreft heeft Zambia echt de Olympische gedachte te pakken #nedzam — Joris van Vroonhoven (@Jorisvv25) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als u dacht dat het coronabeleid van de Nederlandse regering dramatisch was, dan heeft u de buitenspelval van de Zambiaanse voetbalvrouwen nog niet gezien.#nedzam #OS2020 — Niels 🇳🇱 (@Nielsdej) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog erger dan vrouwenvoetbal: het analyseren van vrouwenvoetbal #nedzam — Silvan Falchi (@SilvanFalchi) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar prima statement van de Oranjedames om korfbal ook een Olympische sport te maken. #nedzam — Prof. Gasselich. De echte. 🇮🇹🍕🍝 (@Prof_Gasselich) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is écht met afstand de meest niveauloze wedstrijd die ik ooit heb gezien. En ja, dan reken ik zelfs de wedstrijden van Feyenoord mee. #NedZam #ZamNed #Olympischespelen #Olympics2021 — AFC Ajax ⚔️ (@Afca_JC14) July 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar zit ik in godsnaam naar te kijken?

Mag zeker niet zeggen dat dat team van Zambia zou verliezen van de plaatselijke onder 13 jongens.

Dik.

Leuk hoor, meedoen is belangrijker dan winnen, maar dit doet zeer aan je ogen.

#ZAMNED — Cuyahoga (@cuyahoga_) July 21, 2021

Meer tegenstand in komende wedstrijd

De voetbalsters krijgen naar verwachting zaterdag aanzienlijk meer tegenstand van Brazilië, dat het toernooi ook begon met een klinkende zege, op China (5-0). Het land dat als eerste eindigt in groep F, gaat het in de kwartfinales opnemen tegen de nummer 2 van groep G. In die poule begonnen de Verenigde Staten, de favoriet voor het goud en huidige wereldkampioen, met een verrassende nederlaag tegen Zweden (0-3).